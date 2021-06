Operatív törzs: Két vakcinára lehet stabilan számítani

A pénteki tájékoztatóba újságírói kérdések nem fértek bele, némi „gyurcsányozás” azonban igen.

György István, a Miniszterelnökség államtitkár az oltási program ismertetésével kezdte az Operatív törzs pénteki tájékoztatóját.



– Örömmel jelenthetem be, hogy a magyarországi átoltottságnak köszönhetően Magyarországon a nyár biztonságosabb és szabadabb lesz, mint sok európai országban – mondta.

Úgy fogalmazott, hogy a családok már megszabadultak a korlátozások egy részétől, és szabadabban tervezhetnek az oltásoknak köszönhetően. Közölte, hogy Magyarország második az uniós oltási listán: megelőzzük Németországot és Belgiumot, sok helyen még az idősek átoltásánál tartanak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokat is megelőzzük a beadott első oltások számát tekintve. Eszerint az első oltást eddig 5,240 millió ember kapta meg itthon, a másodikat pedig 3,8 millió ember. A 16 év alatti gyerekek oltásáról később döntenek. Beszélt arról, hogy aki be akarta oltatni magát, az már megtette. Aki még nem tette, vagy akut betegség miatt halasztania kellett, azokat arra kérte, hogy regisztráljanak, és mihamarabb oltassák be magukat. A regisztráció és időpontfoglaló továbbra is elérhető lesz mindenkinek, de most már egyéni felelősség az, hogy beoltassuk magunkat. Aki regisztrált, az ezután is megkaphatja az oltást háziorvosánál, vagy valamelyik kórházi oltóponton.

Kijelentette, hogy két vakcinára lehet stabilan számítani: a Sinopharmra, amelyből már az összes megrendelt adag itt van a raktárakban, illetve a Pfizerre. Ez utóbbi hetente stabilan szállít, amelyből el tudják látni a kórházi oltópontokat és a háziorvosokat.

Korlátozott mennyiségben még a Szputnyikra, illetve néhol a Janssen vakcinájára is lehet foglalni. Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában bejelentette , hogy a tömeges oltásról átállunk a készenléti oltásra. Ez azt jelenti, hogy néhány oltópontot fenntartanak, és aki akar oltást, az odamegy, de az a kényelmes helyzet megváltozik, hogy a háziorvos is beolthat. Ezért azt kérte, hogy aki oltást akar, az a következő napokban menjen el beoltatni magát, mert mindenki jobban jár. György István ezt kiegészítve elmondta,

azért, hogy a vakcinák ne menjenek kárba, mostantól a háziorvosok az általuk igényelt mennyiséget kapják meg.

Az AstraZenecával jelenleg a második körös oltásokat adják be. Hangsúlyozta, hogy vakcinahiánytól Magyarországnak nem kell tartania, mert több millió adagot várunk még különböző oltásokból. Az oltási program ismertetését Trianon évfordulóján, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján György István összekötötte némi „gyurcsányozással”. Kijelentette, hogy a nemzeti kormány megalakulásának első percétől Magyarország elválaszthatatlan részének tartják a külhoni magyarokat, ezért részükre is nyitva áll a regisztráció lehetséges a vakcinára.

– A magam részéről különösen aggasztónak tartom, hogy az a Gyurcsány áll a baloldal élén, aki intenzív kampányt folytatott a külhoni magyarok ellen – osztotta meg gondolatait a politikus.

Arra kérte a határon túliakat illetve az itt élő külföldieket, hogy ők is regisztráljanak az oltásra. Végülköszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a védekezésben, ezen belül azoknak a magyaroknak, „akik hallgattak a kormányra” és felvették az oltást. Kiss Róbert alezredes emlékeztetett arra, hogy már kilenc hónap telt el azóta, hogy a második hullámnál a magyar kormány visszaállította a határforgalmi ellenőrzést. Ennek adatait összefoglalva elmesélte, hogy mostanra a beutazási szabályok jelentősen átalakultak, a korlátozások nem vonatkoznak a személyforgalmi átutazókra, a teherforgalomra, azokra, akik igazoltan átestek hat hónapon belül a betegségekre, vagy azokra, akiknek védettségi igazolását Magyarország elfogadja. Összegezte a védelmi intézkedések fokozatos feloldását is, amely szerinte a lakosság nagyfokú türelmének és együttműködésének eredménye. Kérte, hogy a még meglévő intézkedéseket mindenki tartsa be.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a friss járványügyi adatokról elmondta, hogy 269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 571-re nőtt a beazonosított fertőzöttek aránya. Meghalt 26, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 818-ra emelkedett A gyógyultak száma jelenleg 711 105, az aktív fertőzötteké pedig 64 648. Kórházban 702 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen.

Azt mondta, hogy letörtük a járvány harmadik hullámát, de az éberségük nem múlik.

– Magyarországon már három embernél azonosították az indiai vírusvariánst, egy személy közülük kórházi ápolásra került – közölte Galgóczi Ágnes.

Azon egészségügyi dolgozóknál nem mutatták ki ezt a variánst, akik kapcsolatba kerültek a fertőzöttel. 119 egészségügyi dolgozó mintáját vették le és vizsgálják, még 33 mintát kell feldolgozniuk, de a már megvizsgált dolgozóknál egyetlen teszt sem lett pozitív, egyiküknél sem mutatták ki a fertőzést. Ez azt is mutatja, hogy az oltások hatékonyak a vírusvariánsok ellen is. 2021 július 1-jétől gyerektáborokat, napközis táborokat is lehet már szervezni. A résztvevőknek be kell tartaniuk többek között, hogy csak egészséges, tüneteket nem mutató gyerek vehet részt a táborban. A 18 év feletti segítők csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt. Javasolják, hogy elsősorban szabadtéri, kiscsoportos foglalkozásokat szervezzenek a gyerekeknek, és kerüljék a zsúfoltságot. Újságírói kérdések ezúttal sem kerültek szóba, tájékoztatót legközelebb jövő héten tartanak.