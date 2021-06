„Ne tessék rugdosni folyamatosan a római pápát”

Ötezer lakos alatti település esetében a szabadtéri falunapon védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni.

A védelmi intézkedések feloldásának újabb fokozataként június 14-től már falunapokat is lehet tartani – jelentette be a Kormányzati Tájékoztatási Központ . Az erről szóló kormányrendelet-módosítások kedden jelennek meg a Magyar Közlönyben. Eszerint ötezer lakos alatti település esetében a szabadtéri falunapon védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni, de ott legfeljebb 1500 ember tartózkodhat egyszerre. Emellett a zenés, táncos rendezvényeket ezentúl 18 év alatti fiatalok is látogathatják, de csak koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt.