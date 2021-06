Hadházy szerint kezd színjátéknak tűnni az ellenzéki előválasztás

Az új, indiai-vírusmutáció elleni nyájimmunitás eléréséhez mindenkit be kell oltani legalább 80 százalékos hatékonyságú vakcinával – figyelmeztettet Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján.

A járványügyi szakember a negyedik hullám elkerüléséhez a tesztelések folytatását, a gyerekek mielőbbi oltását, továbbá a variánskövető vakcinák alkalmazását ajánlotta. (Ez utóbbiak jellemzően az úgynevezett mRNS típusú oltóanyagok – a szerk.) Szerinte a harmadik hullám lecsengett, ami részben a lakosság széles körű oltottságának, részben pedig annak köszönhető, hogy a nyári időjárás nem kedvez a vírus terjedésének. Ha lesz újabb hullám, az őszre várható, de fontos, hogy készüljünk már most a megelőzésére – mondta. Oroszi Beatrix figyelmeztetett: a pandémiának még nincs vége. Példaként azt említette, hogy Bahreinben és a Seychelle-szigeteken a magas oltottság ellenére ismét erősödött a járvány, az Egyesült Királyságban pedig az új indiai variáns hozott létre új gócterületeket, ami miatt a június 21-ére tervezett újranyitást is felülvizsgálhatják. A szakember szerint további óvatosságra inthet mindenkit az is, hogy a harmadik hullám kezdetekor olyan korlátozások voltak érvényben, amelyek az előző vírusvariáns terjedését még hatékonyan gátolták. Az indiai variáns gyorsabban terjed, mint az vuhani- vagy a brit mutáció – mondta és azt is hozzátette: még nem tudni, hogy ez okoz-e súlyosabb megbetegedéseket is. Az is kérdés, hogy védenek-e ellene a védőoltások: a britek arra jutottak, hogy a Pfizer és az AstraZeneca védenek, de ezeknél is 5-6 százalékos hatáscsökkenést is tapasztaltak. A védőoltásoknak kétféle hatása van: aki be van oltva és találkozik a vírussal, nagy valószínűséggel nem kapja el a fertőzést. Ha sokan vannak beoltva, akkor indirekt védettség is kialakul, viszont ehhez magas átoltottság szükséges. Az eredeti variánsnál 75 százalékos átoltottság adott volna nyájimmunitást. Az indiai mutáns elleni nyájimmunitáshoz viszont az kellene, hogy minden egyes embert beoltsanak legalább 80 százalékos hatékonyságú vakcinával. Egy 100 százalékos hatékonyságú vakcinával körülbelül az emberek 80-85 százalékának kellene oltást kapnia, viszont ilyen készítmény nincs. A szakember a 12-15 éves gyerekek mielőbbi oltását szorgalmazta, megjegyezve azt is, hogy elsősorban variánskövető vakcinák használatára szükség van.