Hitler-könyvet és fegyvert találhattak a Macron-pofon után őrizetbe vett férfiak egyikénél

Az Egyesült Államokban éppen most fulladt kudarcba Biden elnök kísérlete fejlesztési programja kétpárti elfogadtatására.

Joe Biden több évtizedes álma vált valóra, végre az Egyesült Államok elnökeként, az Air Force One fedélzetén indulhatott külföldi látogatásra. A szenátus külügyi bizottságában majd alelnökként gazdag külpolitikai tapasztalatot szerzett és új minőségében mostani európai útja az első lehetőség ennek bizonyítására. Az Andrews légitámaszponton szinte pezsgett az energiától, ahogy a riporterekkel váltott néhány kurta mondat után futva eredt a már a repülőgép lépcsőjén lévő first lady nyomába. Jókedvéhez az is hozzájárulhatott, hogy a szenátus végre megszavazta két bírójelöltjét, amivel megkezdte a Donald Trump négy éve alatt jobbra billentett szövetségi törvényszékek kiegyensúlyozását. A szenátuson ráadásul kétpárti támogatással ment át az amerikai ipar Kínával szembeni versenyképességét növelni hivatott 2400 oldalas törvény, amely öt év alatt csaknem 250 milliárd dollárt pumpál a félvezető-iparba, a tudományos kutatásokba és azok gazdasági hasznosításába. Ezzel azonban Biden számára véget is értek a jó hírek. Az elnök kedden este kénytelen volt belátni, hogy kudarcot vallott, nem sikerült republikánus szenátorokat megnyernie infrastruktúra-fejlesztési csomagjának. Eredetileg 2300 milliárd dollárt akart a tízéves tervre fordítani, amely az utak, hidak, repülőterek, kikötők és a széles sávú internethálózat mellett az iskolákat, egyetemeket és az idősgondozást is az infrastruktúra részének tekintette. A republikánusok azonban kifogásolták ezt a kiterjesztett értelmezést, illetve a leggazdagabbak adójának emelését, amelyből az egészet finanszírozni lehetne. Az alkudozás során a Biden már az eredeti összeg kevesebb mint felével is beérte volna, ám jobbról csak 330 milliárdos ellenajánlat érkezett, amit csuklóból elutasított. A terv most a két párt nyolc szenátorához került, akik kedden este több órás, rövid pizzaszünettel megszakított tárgyaláson próbálták menteni a menthetőt. Abban ugyanis mindenki egyetért, hogy az USA infrastruktúrája gyors fejlesztésre szorul, ráadásul a program népszerű és sok munkahelyet is teremtene. A képviselőház közlekedési és infrastruktúra bizottságában csöndben el is kezdtek dolgozni egy 574 milliárdos változaton. Ugyancsak megtorpant a Demokrata Párt által kulcskérdésnek tekintett választójogi törvény elfogadtatása. A republikánusok, mint arról már írtunk, ahol csak tehetik, nehezíteni akarják a választásokon való részvételt, hogy ezzel ellensúlyozzák a számukra hátrányos demográfiai és társadalmi folyamatokat. A spanyol ajkú, fekete és ázsiai származású kisebbségek, a városlakók és felsőfokú végzettséget szerzők arányának növekedése, a fehér és a mélyen vallásos lakosság súlyának csökkenése hosszú távon a liberálisok malmára hajtja a vizet. Ezeroldalas törvényük ezért arra irányul, hogy minél többen adják le voksukat. Elfogadásához azonban 60 szenátorra lenne szükség - hacsak nem változtatják meg az eljárási szabályokat, hogy az egyszerű többség is elég legyen (egyenlőség esetén Kamala Harris alelnök is szavazhat). Biden oldalán azonban még 50 szavazat sincs, mióta a demokrata párti politikusok közül Joe Manchin szenátor végleg megtagadta a támogatását – legalábbis amíg nem akad legalább egy átszavazó republikánus. Ez utóbbira egyelőre nincs sok esély, mert még a második impeachment eljárás során Trump ellen forduló hét konzervatív szenátornak is kétszer meg kell gondolnia, újra kihívja-e maga ellen a sorsot. Itt jön a képbe az „atombomba”, azaz a szenátusi eljárási szabályok végleges megváltoztatása, hogy érvényesülhessen a mindenkori többség akarata. A már eddig is sokat finomodott „obstrukciós” szabály a kisebbség eszköze a számára elfogadhatatlan törvények késleltetésére vagy akár megakadályozására. Ez gyakran frusztrálja a többséget, a józan ész azonban azt kívánja, hogy ne tegyenek olyasmit másokkal, amit nem akarnak, hogy velük is megtegyenek, mert a szerencse forgandó. További probléma, hogy Manchin ennek a megoldásnak is keresztbe fekszik.