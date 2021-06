„Tudják, hogy mocskos a kezük”

Amin az ellenzéki nyilvánosság szkeptikusan mosolyog, attól a korrupt fideszes nagyurak őszintén félnek – állította lapunknak Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje.

Már nem vagyunk nemzedéki párt, de még nem is vagyunk néppárt. A Momentum sokkal nagyobb, szervezettebb, nem Budapest-centrikus, így számtalan társadalmi kihívásra tud újító, működő válaszokat adni. Eközben egy olyan választásra készül, ami után az új politikai generáció nem csak parlamenti, hanem kormányzati munkára is lehetőséget szerezhet majd.Akkor két hatalmas pofont is kaptunk: az új generáció nem jutott be a parlamentbe, miközben a Fidesznek az ellenzék ismét kétharmadot hozott össze. Aztán 2019-re korszakváltó munkánk sok gyümölcse is beérett, hiszen az európai parlamenti és az önkormányzati választással a Momentum Bajától Cserszegtomajon át Brüsszelig képviseleti és önkormányzati felelősséget kapott a választók bizalmából. A 2022-es kormányváltás esetén pedig elmondhatjuk majd, hogy a rendszerváltoztatás óta nem volt olyan párt, amelyik a parlamenten kívülről indulva nem csak bejut, de egyből megkapja a bizalmat arra is, hogy az ország dolgait alakítsa, irányítsa.Az út, amit akkor választottunk végső soron egy újabb és egyben utolsó kétharmados Orbán-kormányhoz vezetett. A különutasság, a “csak mi számítunk” politikája a Fidesz útja. Mi egy új úton, a polgári összefogás útján járunk. Az együttműködést várják tőlünk az emberek, joggal. Én is ebben látom a jövőt, a német parlamentben végzett munkám is arra tanított, hogy egy nyugati nemzet sikerének alapja a szövetségépítés, az együttműködés. Ezt a példát követve ma már kijelenthetem: tiszta lelkiismerettel ajánlok szövetséget akár a Demokratikus Koalíciónak, akár a Jobbiknak. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mindenben egyet kell vagy egyet fogunk érteni, de nyitottak vagyunk egymásra és egymás álláspontjaira.106 körzetben lesz előválasztás, ugyanakkor tény, hogy számos helyen 2-3 jelöltre egyszerűsödik a képlet. Minden párt szuverén döntése az, ha nem indul el valahol saját jelölttel, mert lát nála alkalmasabb, ismertebb, népszerűbb személyt. Bízom benne, hogy mindenhol lesz választási lehetőség – innentől kezdve pedig egy demokratikus, versenyelvű előválasztásról beszélünk.Mi mindenhol megadjuk a lehetőséget, de, hogy konkrét példát mondjak: Hiller Istvánnal szemben Pesterzsébeten – aki simán hozta 2014-ben és 2018-ban is a körzetét – csak azért elindítani egy momentumost, hogy legyen előválasztás, értelmetlen lenne. A pesterzsébetiek már elmondták ebben a kérdésben a véleményüket. Tóth Csabáról is Zuglóban, ugyanakkor Hadházy Ákos sokkal jobb alternatíva.Mert hiszünk a részvételi demokráciában, és meg szeretnénk adni a a választási lehetőséget a szavazóinknak. Továbbá azzal számolunk, hogy ha mondjuk félmillió ember részt vesz az előválasztáson, akkor rájuk utána akár aktivistaként számíthatunk majd az éles választási kampányban. Az előválasztás a rendszerváltoztatás óta látott legnagyobb aktivista-mozgósítási kampány is egyben.Egy nyugati Magyarország felépítésére vállalkozunk, aminek alapja az esélyegyenlőség, a teljesítmény elve, és a nemzeti béke. Ennek megvalósítása időben két lépésre osztható. Először fel kell számolnunk a következménynélküliséget, erről szól a felcsúti pert is magába foglaló Új Rendszerváltás Tervünk. A másik része az, hogy milyen világ jön az Orbán-rendszer után. Ennek része a magyar diákok képességfejlesztését középpontba helyező finn típusú iskolarendszer, az euró bevezetése, vagy éppen a négy napos munkahét elérése. A nyilvánosság fantáziáját legjobban valóban a felcsúti per mozgatta meg. A 21 Kutatóközpontnak volt egy felmérése arról, hogy az ellenzéki választók 83 százaléka nagy jelentőséget tulajdonít a korrupt fideszes elit elszámoltatásának.Én és a pártom a korrupció elleni harc élharcosát, Hadházy Ákost támogatjuk Zuglóban, Jakab Péter és a pártja a számtalan gyanús ügybe keveredő, parkolási maffia felett szemet hunyó Tóth Csabát. A választók döntik el kik hitelesebbek az elszámoltatás témájában. Ugyanakkor nem ebben szeretnék vele versenyezni, hanem a nyugati Magyarországról szóló újító és ambiciózus programunkkal. Olyan miniszterelnökre van szükség, akinek konkrét, világos elképzelései vannak arról, mit akar tenni Orbán Viktor után Magyarország. Én letettem az asztalra egy 25 pontos rendszerváltó programot, az Új Rendszerváltás Tervét, valamint egy hat fejezetből álló országprogramot, az Új Magyarország Tervet.Tavaly nyáron hívtam életre egy gazdasági és egy közjogi kabinetet. Mindkettőben tapasztalt szakemberek vannak. A gazdasági kabinettel megvizsgáltuk a Fidesz által behálózott magyar gazdaság milyenségét és kiterjedését. Csak egy példát mondok: 90 hazai felszámoló cégből 89 a Fideszhez kötődik. Ez volt az egyik diagnózis, ami alapján elkezdtük kidolgozni az Új Rendszerváltás Tervét.Utólagos hatállyal is sok elcsalt közbeszerzési szerződést lehet – és fogunk – érvénytelenné tenni.Ez projektfüggő, nyilván függ attól is, milyen fázisban van a beruházás. Mészáros cégeinek munkavállalói nem maradhatnak megélhetés nélkül, erről gondoskodni fogunk. Nekünk Mészáros, Orbán, Rogán és társaik korrupt személyével és személyes vagyonával van elsősorban dolgunk. Azt pedig biztosan állíthatom, hogy a Fudan egyetemből – álljon bárhogyan is az ügy a kormányra jutásunk pillanatában – nem lesz semmi.Azt is vissza lehet fordítani. Még egy kapavágás sem történt a paksi bővítés ügyében. Mi nem akarunk még több atomot, hanem helyette tiszta, biztonságos és zöld megújuló energiaipart fogunk kiépíteni.Én egy nyugati értékrendet képviselő újgenerációs miniszterelnök-jelölt vagyok, nem érzem magam csonkának, ezért nem gondolom, hogy az ellentétpáromat kellene keresnem. Nyilván sokat kell még dolgoznom a vidéki népszerűségemen. A következő hónapokat jórészt erre fordítom.Egy személyben biztos vagyok az új magyar kormányt illetően: Hadházy Ákos. Ha valakinek meg kell kapnia a lehetőséget arra, hogy az általunk javasolt korrupcióellenes magyar ügyészséget felépítse, a korrupció elleni harcot vezesse, az ő.Mert korábban nem rendszerváltás, hanem kormányváltások történtek. Egy rendszerváltást 30 évvel ezelőtt már elrontottak az elődeink. Még egyet nem szabad. Ez mindenekelőtt politikai akarat és integritás kérdése. Ez a Momentumban megvan. Hogy a korrupció elleni harchoz sikerül-e először az emberekben, majd a pártokban szövetségest szerezni, az egy másik kérdés. Most azért gyűjtünk aláírásokat az ellopott fideszes vagyon visszaszerzésére, hogy megszerezzük ezt a társadalmi felhatalmazást. Pár nap alatt több mint tízezren írtak alá.Igen, teljesen elképzelhetőnek tartom. Orbánhoz hasonló vezetők menekültek már az éj leple alatt külföldre. Egy közeli példa: a leváltott oroszbarát ukrán elnök, Viktor Janukovics helikoptert, autót és repülőt is használt a Moszkvába meneküléséhez.Én azt mondom, várjuk ki a választások végét. Amikor a felcsúti pert először említettem, a Fideszhez nagyon közel álló emberek azt mondták nekem: amin az ellenzéki nyilvánosság szkeptikusan mosolyog, attól a korrupt fideszes nagyurak őszintén félnek. Hiszen sok mindent láttak már, és tudják, hogy mocskos a kezük. Nyomozókkal, az ügyészségen dolgozókkal is beszéltem arról, hogyan lehet megfogni ezeket az embereket. Gyűlnek a bizonyítékok.Nekem erről ellentétes információm vannak. 12 év hosszú idő, ezertonnányi papír, számla keletkezett. Hibáztak bőven ők is, egy független igazságszolgáltatás pedig mindent fel fog tárni. (Az előválasztás miniszterelnök-jelöltjei közül eddig Dobrev Klárával Jakab Péterrel és Márki-Zay Péterrel készítettünk interjút)