Karácsony Gergely és Tóth Csaba viharos kapcsolata állítólag már a múlté

A jelek szerint túltette magát a főpolgármester, hogy az általa támogatott jelölt többször is megfenyegette a családját.

- jelentette ki az RTL Klub híradójának kérdésére Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt, főpolgármester. A politikust azután kérdezte a csatorna, hogy nyilvánosan is beállt Zuglóban a helyi szocialisták erős embereként számon tartott Tóth Csaba mögé. Korábban éppen maga Karácsony Gergely beszélt arról egy kiszivárgott hangfelvételen , hogy az MSZP-s többször megfenyegette a családját. Ebben megjegyezte, mindig rossz volt a kapcsolatuk, csak le volt dugózva. Arra is kitért, hogy korábbi konfliktusaikat - amelynek létezését elismerte - a múlt részének tekinti. Egyébként ugyanitt említette meg, hogy ha visszamenne Zuglóba, akkor "elásnák". Ugyanezen a sajtóeseményen a Momentum Mozgalom elnöke is megszólalt. Fekete-Győr András szerint Tóth Csaba részt vett olyan korrupció-gyanús üzelmekben, amikkel szemben szót kellett volna emelnie. Az összeállításban idézték a szocialista politikus egy korábbi nyilatkozatát is, amely szerint Karácsony Gergely a bíróság előtt állította azt, hogy sosem fenyegette meg a családját. Védelmében az MSZP pártigazgatója, Molnár Zsolt azt mondta, a pártban nincsen tudomásuk semmi olyan konkrét ügyről, ami összefüggésbe hozható lenne akár vele, akár bármilyen zuglói korrupciógyanús üggyel. Emiatt azt kell gondolják, hogy ezek a felvetések inkább a politikai küzdelem részét képezik. Mint lapunk is megírta, Zuglóban azt követően forrósodott fel az ellenzéki adok- kapok , hogy a Momentum bejelentette, Hadházy Ákost indítják az előválasztáson