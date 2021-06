Pár napig még bárki kipróbálhatja Budapesten a BYD elektromos városi buszt

Az e105-ös járatszámmal közlekedő autóbusszal jelenleg még bárki találkozhat a 105-ös vonalon, sőt, ingyenesen kipróbálhatja.

A napokban tesztelik Budapest útjain a BYD típusú elektromos városi autóbuszt, amelyet az érdeklődők is kipróbálhatnak – tájékoztat a Budapest Közlekedési Központ közleményében. Azt írták, hogy a BKK és szolgáltatója, az ArrivaBus június eleje óta teszteli a BYD legmodernebb elektromos városi autóbuszát. Az e105-ös járatszámmal közlekedő autóbusszal jelenleg még bárki találkozhat a 105-ös vonalon, sőt, ingyenesen kipróbálhatja. Azonban a Lánchíd június 16-i lezárása a tesztbusz útvonalát is érinti. Azt követően a környezetbarát jármű már csak a XI. és a XXII. kerületben, a 141-es vonalon fog felbukkanni e141 jelzéssel. Igaz, ott is már csak pár napig, június 19-ig. Szerdától lezárják a Lánchidat , ettől az időponttól kezdve az autók és a BKK járatai mellett a kerékpárral közlekedők sem tudják használni az átkelőt. Gyalog már most sem lehet átkelni. Az autósok és kerékpárosok 2022 végén használhatják újra a hidat, a járdákon pedig 2023-ban lehet legközelebb sétálni.