Mint egy gúnyos jelző – A transzneműeknek hivatalosan egész életükben viselniük kell a születéskor kapott nemet

A Jakab Péter által elnökölt párt azt ígéri, hogy a választások után viszont kiveszik a törvényből a témaidegen, a Fidesz által szándékosan belecsempészett, inkriminált részeket.

Megszavazza a Jobbik azt a törvényjavaslatot, amely összemossa a pedofíliát a homoszexualitással . A párt azt válaszolta az Alfahír érdeklődésére, hogy a Jobbik következetesen mindig is azon az állásponton volt, hogy Magyarország érdeke a szexuális és pedofil jellegű bűncselekmények jelenleginél sokkal súlyosabb büntetése.

A Jobbik szerint Orbánék „pedofilellenesnek” címkézett törvénycsomagja az alapismeretek fényében meglehetősen hiteltelen. Álláspontjuk szerint alapos a gyanú, hogy csupán a közvéleményt felborzoló fideszes pedofil-botrányokat igyekeznek elpalástolni, és olyan csapdákat csempésztek bele a javaslatba, ami próbálja megosztani az ellenzéket. Kijelentették, hogy abban is következetesek, hogy iskolákban – amellett, hogy igenis van helye a szakértők általi tájékoztatásnak és a felvilágosításnak – ne legyen megengedhető a különféle szexuális irányultságok, vagy netán a nemváltás „népszerűsítése”.

Hétfőn Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs független parlamenti képviselők jelentették be, hogy a Momentum Mozgalommal egyeztetve, nem vesznek részt a „pedofília-ellenes” csomagnak álcázott homofób törvény szavazásán, és nem asszisztálnak a „gyűlöletkeltő színjátékhoz”. Ennek oka, hogy múlt csütörtökön az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elfogadta azt a módosító csomagot , amely az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat. Ez azt is jelenti, hogy súlyos következményekkel járhat a kormányoldal pedofil bűnözők elleni szigorúbb fellépésről szóló törvénytervezete, a módosítócsomaggal ugyanis tudatosan mosnák össze a homoszexualitást és a gyerekekkel szembeni szexuális bűncselekményeket. Megtiltanák például a 18 év alattiak számára a homoszexualitás és a nemváltás „népszerűsítését” és bemutatását reklámokban, iskolai előadásokon, az oktatási intézményekből pedig kitiltanának számos, szexuális felvilágosítást végző civil szervezetet. Emellett ilyen előadásokat csak „nyilvántartásba vett” személyek és szervezetek tarthatnának. A törvényjavaslatról kedden lesz a zárószavazás.