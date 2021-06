A BKK járatsűrítéssel készül a keddi magyar-portugál mérkőzésre

Járatsűrítéssel készül a keddi magyar-portugál Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzésre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), amely arra kéri a szurkolókat, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel közelítsék meg a Puskás Arénát és a városligeti szurkolói zónát.

A BKK hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a mérkőzésre elsősorban a kötöttpályás közlekedési eszközökkel, a megszokottnál lényegesen gyakrabban induló 2-es és 4-es metróval, vagy az 1-es villamossal érdemes utazni; az aréna a Keleti pályaudvar, illetve a Puskás Ferenc Stadion megállótól gyalog közelíthető meg. Hozzátették: a BKK munkatársai folyamatosan figyelik majd, hogy az utasforgalom miatt melyik vonalon szükséges további járatsűrítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Puskás Arénába a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni, legkorábban a mérkőzés előtt három órával; a szervezők arra kérik a szurkolókat, hogy időben érkezzenek meg a stadionhoz. Közölték, a Puskás Aréna környékén előreláthatóan 14 órától 22 óráig jelentős közúti korlátozásokra, útlezárásokra kell számítani, és rendezvény ideje alatt nem lehet ott parkolni. A BKK azt tanácsolja, hogy aki nem a meccsre vagy a szurkolói zóna helyszínére megy, az kerülje el a Hősök tere és a Puskás Aréna környékét. Azt javasolják, hogy aki tudja, jó előre tervezze meg az utazását, induljon el időben és fokozottan figyelje a tájékoztatókat. A Puskás Aréna környékén - várhatóan 14 órától - lezárják a teljes Verseny utcát, a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között, a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között, az Egressy utat a Hungária körút és a Stefánia út között, a teljes Istvánmezei utat, valamint az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között. A Hungária körúton is számítani lehet időszakos korlátozásra az Egressy út és a Stefánia út között, emiatt változhat a Thököly úton az 5-ös, 7-es, 7E, 8E, 108E, 110-es, 110E, 112-es és 133E, a Dózsa György úton a 20E, 30-as, 30A, 230-as autóbuszok, a 72M, a 75-ös és a 79M trolibuszok, továbbá a 95-ös, 130-as és 195-ös autóbuszok, valamint a 75-ös és a 77-es trolibuszok közlekedése. A Hősök tere környékét, a Dózsa György utat és a keresztező utakat a szurkolói vonulás miatt lezárják, ezért időszakosan járhatatlanná válhat a Thököly út. Mindezek miatt jó néhány BKK-járat megváltozott útvonalon közlekedhet vagy ideiglenes megállóhelyen állhat meg. Ha a korlátozások lehetővé teszik a Thököly úti folyamatos közlekedést - várhatóan a mérkőzés után -, akkor az ott közlekedő gyorsjáratok ideiglenesen megállnak majd a Reiner Frigyes park és a Stefánia út-Thököly út megállókban is. Közölték azt is, hogy a jegy- és bérletvásárlást a BKK kedden hosszabb nyitvatartási idővel, 21 óráig biztosítja a Keleti pályaudvari ügyfélközpontban és a Puskás Ferenc Stadion metróállomáson lévő pénztárnál. A BKK jelezte, hogy a közterületi megállókban már nem kötelező a maszkhasználat, de a közösségi közlekedési járatokon és a zárt helyiségekben - így a metróállomásokon - változatlanul érvényben van a maszkviselési szabály.