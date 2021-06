Eriksen üzent a kórházból

Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.

Ugyan már nem 2010 van, amikor a spanyol válogatott ha csak a mezt felküldte a pályára, már nyert is, így is egyértelműen az E csoport esélyeseinek számítanak. A Spanyolország-Svédország meccs ennek megfelelően indult, tíz perc után 88:12 volt a labdabirtoklási arány a hazaiak javára, a svédektől az is ritkaságszámba ment, ha átmentek a félpályán - írja a hvg.hu . Amekkora mezőnyfölény volt, annyira furcsának számított, hogy a félidő feléig eljutottunk kapott gól nélkül. A svédek nagyon fegyelmezetten védekeztek, de azért Olmo fejesénél és Koke két lövésénél sem sokon múlt a spanyol gól. Ilyenkor szokott az történni, hogy a védekező csapat a semmiből szerez egy gólt, és ezúttal sem sokon múlott ez: Isak pechjére csak a kapufát találta el. 0-0-lal jutottunk el a félidőig, de döbbenetesen nagy volt a spanyol fölény – vagy ha úgy nézzük, ritka precízen szervezték meg a svédek a védelmüket, amikor pedig egyszer-egyszer hibáztak, akkor szerencséjük volt. A statisztika egészen megdöbbentő különbséget mutatott, félidőben 79:21 volt a labdabirtoklási arány, 9-3 a kapura lövéseké. A második félidőben aztán végig pontosan ugyanezt láttuk. Nem mondhatni, hogy az Európa-bajnokság legszínvonalasabb meccse lett volna ez – gyakorlatilag mindvégig ugyanaz történt, a spanyolok támadtak, a svédek tartották a 0-0-t. Egy-egy helyzet volt, amikor a svédek veszélyeztettek, de azt az esetet kivéve, amikor Lustig saját magát rúgta lábon a labdával, komoly gólszerzési lehetőségük azért nem volt. A spanyolok megnyerhették volna a meccset, amikor a 90. percben Moreno egy szépet fejelt közelről, de Olsen lábbal, nagy bravúrral védett. Még egy ritka hosszú, hat perces hosszabbítás volt ekkor hátra, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel, 0-0 maradt a vége. Az E csoportot így Szlovákia vezeti az első meccs után, őket követik a spanyolok és a svédek 1-1 ponttal, Lengyelország pedig pont nélkül áll.