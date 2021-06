Nem volt más választása a fehérorosz ellenzékit szállító repülőnek

Ellenállóbb vírusvariánsok, az azokkal szemben csökkenő oltáshatékonyság és a „már nincs veszély” viselkedés Magyarországon is okozhat megint nagy bajt.

Chile az átoltottságot tekintve a világ élmezőnyébe tartozik, lakosságarányosan több embert oltottak be, mint Magyarországon. Az Our World in Data adatbázisa szerint a lakosság 61 százaléka kapott legalább egy oltást, amellyel Izrael mögött a második helyen állnak a globális átoltottságban az Egyesült Királysággal holtversenyben. A magas átoltottság ellenére nem enyhül a súlyos járványhelyzet: a napi új esetszámok továbbra is rekordszint környékén állnak, az előző hét napon átlagosan 7000 fölött voltak. Nincs visszaesés a halálozások számában sem: júniusban is naponta nőtt a halottak száma, jelenleg 110 körül stagnál. A fővárosban, Santiagóban 98 százalékos az intenzív ágyak telítettsége, azaz a magas átoltottság az egészségügyi rendszer túlterhelődését sem tudta megakadályozni. Ennek a Portfolio magyarázata szerint több oka is van. Az új esetek döntőt többségét az a brazíliai variáns okozza a helyi hatóságok vizsgálatai szerint, amely kétszer fertőzőbb a vuhaninál. Ezzel a változattal szemben az országban tömegesen alkalmazott, kínai Sinovac vakcina több, korábbi vizsgálat során is kevésbé bizonyult hatékonynak.

Sinovac-túlsúly A beadott nagyjából 23 millió oltásból több mint 17 millió Sinovac-vakcina. A Pfizer-BionTech vakcinából kevesebb mint 5 millió adagot, AstraZenecából és CanSinóból pedig kevesebb mint 1-1 millió adagot adtak be.

A helyi egészségügyi hatóságok kimutatásai szerint az új fertőzöttek döntő többsége vagy nem kapott semmilyen oltást, vagy egyet kapott, és sok esetben az oltás beadása óta nem telt el sok idő. Persze a vakcina hatékonyságának romlása így is szembetűnő a brazil mutáns esetén, hiszen a múlt szerdán regisztrált 7 716 új beteg 27 százaléka a második oltást is megkapta. Igaz, az esetek egy részében nem telt el elég idő, így nem is épült fel immunitás, de a fertőzöttek száma a második oltás után így is messze több, mint amilyen hatékonyságot az újabb technológiával készülő, nyugati és orosz vakcinák ígérnek. A halálesetek döntő többsége azok közül kerül ki, akik nem kaptak oltást, tehát

a súlyos járványhullámért nem csak a vakcina domináns variánssal szembeni alacsonyabb hatékonysága okolható.

A súlyos járványhelyzet elsődleges oka helyi szakértők szerint az, hogy a lakosság a járvány előtti szintre növelte az aktivitását. A chileiek a szigorú korlátozások ellenére tömegrendezvényeket tartanak, nyaralni mennek, azaz úgy élik az életüket, mintha nem lenne járvány az országban. Szakértők kiemelik a kormány felelősségét is, amely a gyors vakcinabeszerzést sikerként könyvelte el, és már télen azt hangoztatta, hogy az érkező vakcinák miatt a járvány sikerült legyőzni. A portál szerint a chilei példa Magyarországra nézve is tanulságos:

visszatérhet egy súlyos járványhullám, mert a magas átoltottság egy picit ellenállóbb mutánssal szemben szinte semennyire sem képes fékezni a vírus terjedését.

A szakemberek szerint a jelenlegi átoltottsági szint alacsony ahhoz, hogy elkerüljük a negyedik hullámot. Ennek igazából csak a mértéke a kérdéses, szerencsésebb esetben az oltatlanok körében alacsonyabb esetszámokkal és halálozásokkal tér vissza a járvány, a negatív forgatókönyvek között viszont szerepel az is, hogy egy ellenállóbb vírusvariáns az oltottak egy részét is veszélyezteti. Lehet ugyanis, hogy az új vírusvariánsokkal szemben a meglévő vakcinák kevésbé hatásosak.