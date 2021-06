Össztűz a kormányra – Már csak Áderben bízhatnak

Máig eleven seb Olaszliszkán a tizenöt éve meglincselt Szögi Lajos emléke. Az éket, amit a roma és nem roma közösség közé ütött a tragédia, most egy betonfalra húzott elektromos drótháló mélyíti tovább.

– Dollár? Csaklit? – fordul hozzánk egy hétévesforma kócos hajú fiú, amikor Olaszliszkán beparkolunk a porral átitatott Dankó utca egyik szegletébe. Először nem értjük a kérdést, később azonban a körénk sereglő kamaszok és felnőttek elmagyarázzák: kőhajításnyira innen ott a zsidó temető, ahová rendszeresen érkeznek külföldi zarándokok, és ők szoktak pénzzel, vagy csokoládéval kedveskedni a környékbeli szegregált utcákban élő gyerekeknek. A helyiekkel már nem ennyire felhőtlen az itteni romák viszonya: rendszeresen összeszólalkoznak például a a temető idős gondnokasszonyával, azt sérelmezve, hogy gyakran nem épp kedves szavakkal tereli el őket az emlékhely közeléből. Az asszonnyal is találkozunk, ő is tele van sértettséggel, szerinte a gyerekek tiszteletlenül beszélnek vele, s hiába él több évtizede ebben az utcában, nem sok jót tapasztalt eddig a szomszédaival kapcsolatban. Olaszliszkán ez a fajta a bizalmatlanság egy ideje nemcsak szavakban, hanem falakban is testet öltött: a zömében romák lakta településrész szélén, a sokszor vakolatlan, omladozó házak mögött egy magas betonkerítés kanyarog lassan két évtizede, s ennek a tetejére nemrég egy elektromos dróthálót is felhúztak. Ha lehet, így még élesebbé vált a vonal, amellyel a romák házait elkülönítették a falutól. Hosszú évtizedekig a helyi borkombinát működött itt, majd magánkézbe került, és nemrégiben történt egy újabb tulajdonosváltás: a sátoraljaújhelyi székhelyű kft. szintén borkészítéssel foglalkozik, ők „fejelték” meg a betonfalat egy elektromos védvonallal. – Régebben a fal mögött volt egy focipálya, és igaz, hogy lejtett, de az itteni cigánygyerekek csak ott tudtak focizni, mert a környéken se játszótér, se egy olyan terület nem volt, ahova beengedték volna őket futballozni – mondja egy utcabéli középkorú asszony, aki közmunkásként dolgozik a faluban. Gyerekei, unokái is itt élnek, s noha ők is szeretnének jobb helyre költözni, erre saját erőből nemigen futja. Hallották ugyan, hogy az önkormányzat egy pályázatnak köszönhetően felépít majd néhány komfortosabb lakást a helybeli hátrányos helyzetű családoknak, de arról nincs információjuk, hogy kik költözhetnek oda.