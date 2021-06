Galla Miklós kéri a Karinthy-gyűrűjét

Az idei Múzeumok Éjszakája fő témája a „fordulópont”, amely fogalom köré a legtöbb múzeum programja épül 2021-ben.

A múzeumok tavaly óta tartó böjtje véget ért: június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján több mint háromszáz közgyűjtemény mintegy ezerhatszáz programmal várja a látogatókat. Mivel a világjárvány után ez lesz a legnagyobb országos kulturális rendezvény, és várhatóan nagy változást hoz a mindennapi és kulturális életben is, ezért az idei esemény fő témája a „fordulópont”, amely fogalom köré a legtöbb múzeum programja épül 2021-ben. – A Múzeumok Éjszakája ráirányítja a figyelmet arra, hogy az emberek újra a múzeumok és kultúra felé forduljanak – mondta L. Simon László múzeumi integráció előkészítéséért felelős miniszteri biztos az esemény sajtótájékoztatóján a Városligeti fasorban álló Ráth György-villa kertjében. A politikus kitért arra is, hogy a következő időszak nagy feladata lesz, hogy népszerűsítsék a múzeumokat a fiatalok, a szülők és a pedagógusok előtt, akárcsak a színház, az opera, az operett és a cirkusz esetében. L. Simon elmondta, hogy kollégáival elkészültek egy előterjesztéssel, mely a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáról és a múzeumi integrációról szól, valamint készül egy másik előterjesztés is, mely részben a Nemzeti Múzeum újrapozícionálásáról, részben az egész múzeumi terület megújításáról szól – kiemelve, nemcsak a nagy, állami közgyűjtemények, hanem a vidéki intézmények esetében is vannak feladataik. Utóbbiak között ugyanis egyesek látogatószáma békeidőben sem éri el az évi ötezret. L. Simon szerint két feladatot kell megvalósítani: nem szabad lemondani a múzeumok tudományos feladatairól, de népszerűsítő, ismeretterjesztő módszerekkel a látogatószám növelését is célként kell kitűzni. Arra biztatta a múzeumi vezetőket, hogy az online világból térjenek vissza a valós világba, és csalogassák be a látogatókat az intézményekbe.