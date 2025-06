Meztelen nők az olvasásért

A meztelenséget, ami a művészetben mondhatni hétköznapi kifejezőeszköz, manapság sok egyébre is "használják". Itt vannak mindjárt a Femen nőjogi szervezet aktivistái, akik nemrég a szélsőjobboldali Nemzeti Front ellen tüntettek a szokásos figyelemfelkeltő módon, ruhátlanul a francia fővárosban. A csoportot egyébként 2008-ban Kijevben alapították ukrán feministák. Most egy New Yorki-i klub tagjai éltek ezzel a figyelemfelkeltő módszerrel, az olvasás népszerűsítésére.