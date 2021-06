Visszalépett a műszaki szakértő a halálos siklóernyőmentés ügyében

Majdnem egy év után sincs még gyanúsított az ügyben.

Tavaly július 5-én a Honvédelmi Minisztérium Mi–8-as helikoptere is részt vett egy fán ragadt siklóernyős mentésében, aki vélhetően a 3900 lóerős gép rotorszele miatt lezuhant , egy hónappal később pedig meghalt. Egy évvel a halálos baleset után még nincs gyanúsítottja az ügynek, az ügyben kirendelt műszaki szakértő ráadásul három hónap után visszadobta az ügyet – írja a Telex . A portál arról számolt be, hogy csak idén február legvégén rendelt ki a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség igazságügyi műszaki szakértőt. Az ő feladata lett volna többek között megállapítani, milyen műszaki állapotban volt a Honvédelmi Minisztérium (HM) Mi–8-as helikoptere , működött-e benne például az a rádió, amivel a pilóta kommunikált a társszervekkel, de a szakértő három hónap hezitálás után, májusban valamiért visszadobta az ügyet, és nem vállalta, hogy elkészíti a szakértői véleményt. Tavaly a siklóernyős mentésekor egy mentőtiszt is súlyosan megsérült , a fán rekedt, egyébként tapasztalt siklóernyőst pedig vélhetően a katonai helikopter rotorszele miatt zuhant le a fáról. Oroszi Zsoltot a helyszínen többször élesztették újra, egy hónapig kritikus állapotban feküdt kórházban, végül tavaly augusztusban meghalt. Az ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomoz. Bár a balesettel kapcsolatban igazságügyi orvosszakértőt kirendeltek, és több tanút is meghallgattak, a Telex a Központi Nyomozó Főügyészségtől úgy értesült, hogy