A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére viszont az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.
Ugyanakkor a bíróság mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, így továbbra is a honvédség kötelékében maradhat.
A férfi három év alatt 100 millió forint értékű forgalmat bonyolított le kriptovalutában.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbításért, a vádlott és védője pedig felmentés miatt fellebbezést jelentett be.
Halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt.
Több mint egy évvel a tragédia után jutott új fázisába a nyomozás.
Majdnem egy év után sincs még gyanúsított az ügyben.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség csak a siklóernyős halála miatt indított nyomozást.
A belügyminiszter szerint a "túlzó segítség" okozott tragédiát, de a belügyi szervek szerinte nem tévedtek.
A sértettet a karján találta el a gáz- és riasztópisztollyal.
Súlyos egészségromlást okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomoz a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.
Súlyos egészségromlást okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomoz a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a vértesszőlősi balul végződött siklóernyős-mentés ügyében - tudta meg lapunk az ügyészségtől.
Kerülni az M1-es autópálya felé vagy Környe irányába lehet.
A baleset az 1-es főút 57-es kilométerénél történt.
A veszélyes tárgyat a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Kiállítóhelye feletti szántóföldön találták. A rendőrség robbanószerrel való visszaélés bűncselekménye miatt nyomoz.
A Tatabányai Rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy 58 éves vértesszőlősi lakos ellen. A gyanúsított szeptember 23-án egy vértesszőlősi dűlőben gépjárművéhez kötötte a tulajdonában lévő deres csődört, valamint a póni kancát.
Egy csaknem tizenöt méteres fáról hoztak le a tűzoltók egy siklóernyőst Vértesszőlősön, a sportoló nem sérült meg - közölte a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem szóvivőhelyettese pénteken.
Leszúrta élettársát egy nő vértesszőlősi otthonukban hétfő este, majd értesítette a rendőrséget. Az elkövetőt őrizetbe vették - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság.