Feszültségcsökkentőnek is szánta Cseke Péter Eszenyi Enikő felkérését

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója a botrányok ellenére „bízik a megbocsátás erejében”.

A színházi világban ugyanakkor hatalmas felháborodást keltett, hogy ő állítja színpadra a Cirkuszhercegnőt. Mint emlékezetes, a Népszava is megírta: Eszenyi Enikő tavaly márciusban visszavonta a Vígszínház vezetésére beadott pályázatát és ahogy fogalmazott befejezte munkáját a teátrumban, gyakorlatilag lemondott. Eszenyi Enikő ügyében akkor Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezett vizsgálatot, miután a társulat több egykori és jelenlegi tagja is bírálta a vezetési módszereit. A vádak között elhangzott az is, hogy a verbális erőszak, a nyilvános megalázás és a „felülrendezés” régóta a Vígszínház vezetői kultúrájának részét képezi. Cseke Péter most úgy vélekedett: