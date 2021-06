Tarjányi Péter: az ellenzék dilettáns módon gondolkodik az elszámoltatásról

A mai politikusok nagy része nem autonóm személy, mert nincs mögöttük a politikától független egzisztenciális háttér - mondta a Népszavának Pálinkás József az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje.

Egyre többen vannak. Egyszer valakinek csak sikerül. Hogy erre én vagyok-e a legalkalmasabb, persze kérdés, de szerintem az vagyok.Az, hogy a létrejövő ellenzéki struktúrában az egykori Fidesz-szavazók nézeteit, értékrendjét képviselő emberek is jelen legyenek. Rengetegen, akik a Fideszre szavaztak, polgári Magyarországot akartak, széles középosztállyal, hazafias politikával, autonóm közösségekkel. Ehhez képest most az autonómia szétverése folyik minden szinten. Mi azokat tudjuk megszólítani, akiknek fontos, hogy autonóm módon lehessen része a magyarok közösségének. És emellett persze adjunk többet a legszegényebbeknek a közösen létrehozott értékekből. Én is mélyről jövök, úgy vagyok szabadelvű konzervatív, hogy teljesen át tudom érezni ezeknek az embereknek a gondjait is.A 2022-es eredmény minden felmérés szerint nagyon szoros is lehet, a kormányváltáshoz minden szavazatra szükség van. Arról már nem is beszélek, hogy a Fidesz kétharmados törvényekkel bebetonozott rendszerét csak nagyarányú győzelemmel lehetne lebontani.A NER-ben nem töltöttem be vezető politikai pozíciót. Nem tudom van-e hitelességi deficit, és ha igen, le tudom-e dolgozni. Amikor hazajöttem 1989-ben, az MDF-hez csatlakoztam, majd 1998-ban elvállaltam azt a feladatot az első Orbán-kormánytól, hogy előmozdítsam az oktatást, a kutatásokat. Szerintem ebben sikeres voltam. 2003-2006 között ellenzékben segítettem a Fidesznek polgári néppárttá alakulni, és 2010-ben azt reméltem, kormányon a Fidesz egy nagyvonalú, hazafias, nemzeti egységre törekvő politikát visz majd. Ebben csalódnom kellett. Ez egy folyamat volt, ami 2015-2016-tól erősödött fel, ugyanis akkor kezdett egyre jobban beleszólni a politika a tudomány világába. A CEU-ügyben nem lehetett csendben maradni, végül 2018-ban éreztem azt, hogy ez vállalhatatlan.Szerintem nem. Életemben egyébként körülbelül ötször beszéltem vele közvetlenül, főképp a titkárságával tartottam a kapcsolatot. Míg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke voltam, kéthavonta konzultáltunk ugyan, de rendszerint nem értettünk egyet. 2018 júniusában beszéltünk utoljára.Nagyon erősen mozgatja a vágy, hogy valami nagyot alkosson, és ez félreviszi a racionális döntésekben. A Fudan egyetem ügye tipikusan ilyen: Magyarországra hozni egy külföldi egyetemet még jó döntés is lehet észszerű léptékben. De ez egy gigantomán beruházás lesz. Hogy legyenek normális futball stadionok, szintén egy legitim cél. De az, hogy a kis falvakba is stadiont építsünk? Valahogy mindig a nagyság iránti vágy viszi félre Orbán Viktort a döntéseiben. Nem gondolom, hogy azt szeretné, az emberek nyomorogjanak Nógrád megyében, de mégis úgy osztja el a forrásokat, hogy igenis ez történik, miközben a szupergazdagok allűrjeit veszik fel a hozzá közeli emberek.Ebben nem hiszek. A jogállamiság visszaállításának pontos módját egyrészt nem látjuk még, másrészt, ha van is konkrét terv, azt még senki sem szeretné nyilvánosságra hozni. Ennek egyszerű oka van: van még egy parlamenti ciklus a választásokig, a Fidesz mestere a politikai célhoz kötött törvényhozási trükközésnek. Csak egy példa: Orbán Viktor bejelentette a gyermekesek adóelőlegének visszatérítését. Abszurd helyzet, hiszen erre a jelenlegi adótörvények nem adnak lehetőséget. A Fideszt ez nyilván nem zavarja, Orbán mond valamit, ők meg majd ősszel megváltoztatják a szabályokat.Legalább 28 körzetben.Nem kötöttünk eddig ilyeneket egyik párttal sem, ettől függetlenül elképzelhető, hogy néhány helyen támogatni fogják az indulóinkat. Mi úgy szálltunk be ebbe a szövetségbe, hogy szeretnénk hozni az eddigi szavazók mellé. Nem azért kezdtem ebbe az egészbe bele, hogy 2022-ben feltétlenül országgyűlési képviselő legyek.A hat ellenzéki párt illúzióban élt az előválasztással kapcsolatban, most szembesülnek vele, hogy ez 106 körzetben nem kivitelezhető. Ezt magánbeszélgetésekben be is vallják. Egy olyan körzetben, ahol van egy város és körülötte rengeteg falu nyilván nem lehet olyan előválasztást tartani, amiben kiderülne, ki a valóban legesélyesebb jelölt a Fidesszel szemben. Ezért elkezdték ezeket az alkukat, aminek megvan a hátulütője, hiszen sokan csalódhatnak miatta. A megállapodások egy része politikai realitás, egy másik része azonban egyszerűen mutyi, hiszen a parlamentben ülő emberek mindenképpen meg akarják őrizni a széküket. Magyarországon a politikusok sem autonóm emberek, közöttük is nagyon sokan vannak, akik, ha nem lesznek országgyűlési képviselők és nincs még két bizottsági helyük, el kell gondolkozniuk, hogy mit is fognak csinálni. Láttam én már 45 éves felnőtt férfit hisztérikusan sírni, amikor nem jutott be a parlamentbe, mert hirtelen szembesült vele, hogy valamilyen civil foglalkozásból kellene megélnie.Biztosan nem megyek bele olyan alkukba, hogy egy munkáját jól végző államigazgatási dolgozót lecseréljenek egy pártalkalmazottra. A Fidesz ezt csinálta 2010-től. Azt is látni kell, hogy még az általuk odatett emberek között is van olyan, aki egy kormányváltás esetén szakmailag megkönnyebbülhet, mert nem kell többé politikai megrendeléseket teljesítenie.Nem is értek egyet a szövetségeseim többségével ebben. A kormány követ el aljas dolgokat is, például a pedofília szigorúbb büntetésének összemosása a homoszexuálisok megbélyegzésével, és az emberekben van egy jogos düh is. Az viszont butaság, ha azt ígérjük, hogy a kormány fele egy hét múlva börtönben lesz. Én megengedhetem magamnak, hogy ne mondjak badarságokat, legfeljebb nem veszek részt a következő politikai ciklusban. Vissza kell hozni a politikát a mocskolódásokból, semmi értelme valakire dehonesztáló jelzőket mondani, azt kell elmondani, mi az, amiben nem értek vele egyet. Én nem értek egyet azzal, hogy nem juttattak elegendő segítséget a járvány tombolása idején a legszegényebb rétegeknek. Pár százezer forint életmentő lett volna, ehhez képest ide-oda adtak néhány milliárdot, ami eltűnt.Várjunk azért egy kicsit, hogy népszerűségi, párttámogatási vagy alkalmassági verseny folyik. Egyébként, ha nem jutok be, nem jutok be, ennyi volt, nem gondolom, hogy meg kellene jelölnöm valakit, akit támogatok. Ennek a koalíciónak az az egyik legnehezebb része, hogy tulajdonképpen egy pártként kell indulnia. Amikor létrehoztuk az Új Világ Néppártot, úgy gondoltuk, hogy alakul egy jobbközép és egy balközép párt. Ha ezek ketten tudtak volna elegendő szavazatot szerezni és koalícióra lépnek, sokkal természetesebb szövetség jön létre. Mondjuk a Demokratikus Koalíció és a Jobbik szinte egy pártként működése okoz némi zavart és nehézséget.