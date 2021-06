Egy nap alatt 310 ezerrel nőtt a világszerte regisztrált új fertőzöttek száma

Azt állítják, hogy az Abdala névre keresztelt vakcina, amelyet hamarosan engedélyeztetnek, három adag után mutat 92,28 százalékos hatékonyságot.

Kubában előállították az első latin-amerikai koronavírus elleni védőoltásokat, amely komoly hatékonyságot mutatnak a betegség ellen - jelentette be hétfőn a vakcinát kifejlesztő helyi laboratórium. A tájékoztatás szerint az Abdala névre keresztelt vakcina, amelyet hamarosan engedélyeztetnek, három adag után mutat 92,28 százalékos hatékonyságot - közölte a Twitter közösségi oldalon BioCuba állami gyógyszeripari csoport. Az egység része a Géntechnológiai és Biotechnológiai Központnak (CIGB). Az Abdala a klinikai vizsgálatok utolsó szakaszában van, várhatóan június végén vagy július elején kapja meg a kubai hatóságok hivatalos engedélyét. A hírt megosztotta Twitter oldalán Miguel Díaz-Canel kubai elnök, aki egyben gratulált a sikerhez. Azt írta, hogy annak az országnak a tudósai, amelyet a járvány két hulláma is sújtott, minden akadályt legyőzve, két nagyon hatékony vakcinát állítottak elő: a Soberana 2-t és az Abdalát. Néhány nappal korábban, szombaton a Finlay Vakcinák Intézete bejelentette, hogy az engedélyezés előtt álló védőoltása, a Soberana 2 hatvankét százalékos hatékonyságot mutat a háromadagos vakcina két adagjának beadását követően. Ez egy "megnyugtató" eredmény, mert számol azokkal a vírusmutánsokkal amelyek a karibi országban már elterjedtek - mondta Vicente Verez, az intézet igazgatója a helyi sajtónak. Ennek a vakcinának is hamarosan meg kell kapnia a hatósági engedélyt. A várható engedélyezésük után ezek lesznek az első koronavírus elleni vakcinák, amelyeket Latin-Amerikában fejlesztettek ki és gyártanak, miközben a kutatók többször is elítélték az 1962 óta érvényben lévő és a Trump-kormányzat alatt megerősített amerikai embargó miatt felmerülő nehézségeket. A kubai kormány célja, hogy augusztusra a 11,2 milliós lakosság hetven százalékát, az év végére pedig a teljes lakosságot beoltják a koronavírus elleni vakcinával. Kuba az ellene elrendelt gazdasági embargó miatt az 1980-as években kezdett el gyógyszereket kifejleszteni. Az immunizációs programban szereplő tizenhárom vakcinából nyolc helyi gyártású.