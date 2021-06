A II. világháború óta először hajtottak végre bevetést amerikai harci gépek idegen repülőgép-hordozóról

Az F-35B típusú vadászgépek a Queen Elizabeth brit repülőgép-hordozóról szálltak fel ezen a héten, és hajtottak végre légicsapásokat az Iszlám Állam állásaira a Közel-Keleten.

Amerikai harci gépek a II. világháború óta első ízben hajtottak végre bevetést idegen repülőgép-hordozóról – közölte szerdán a CNN hírtelevízió az Egyesült Királyság védelmi minisztériumára hivatkozva. Amerikai F-35B típusú vadászgépek a Queen Elizabeth brit repülőgép-hordozóról szálltak fel ezen a héten, és hajtottak végre légicsapásokat az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet állásaira a Közel-Keleten. A bevetésben brit harci gépek is részt vettek. A CNN felhívja a figyelmet arra, hogy utoljára a II. világháború idején, 1943-ban fordult elő, hogy amerikai katonai repülőgépek más ország repülőgép-hordozójáról szálltak fel. Akkor is egy brit hajóról, a Victoriousról indultak bevetésre a Csendes-óceán déli részén. A Queen Elizabeth a brit királyi flotta legnagyobb hadihajója. Ez volt tíz év alatt az első harci bevetése, és egyben az első bevetése az Iszlám Állam ellen. A 65 ezer tonnás Queen Elizabeth-en tizennyolc amerikai és brit F-35B típusú vadászgép van, ennél több modern harci gépet hadihajó még sosem szállított a fedélzetén. Az F-35B típusú, legkorszerűbb vadászgépek függőlegesen is fel tudnak szállni, ezért nagyobb számban kisebb anyahajókon is elférnek.