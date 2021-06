350,31 forinton az euró

A legnagyobb szemétsziget a Csendes-óceánban úszik, Magyarország területének 17-szerese és 1,8 milliárd darab műanyag-csomagolóanyagból áll. De az ember is havi egy bankkártyányit eszik-iszik meg belőle.

Magyarországon csak műanyag csomagolásból évi 30,5 kilogramm hulladék jut egy főre; ennek csupán 27,5 százalékát dolgozzák fel újra - közölte a Well PR a közelgő Műanyagmentes Július kapcsán. Egy európai polgár átlag évi 4,8 tonna szemetet termel, aminek jelentős része műanyag csomagolás. PET-palackokból és műanyagzacskókból a világ percenként egymilliót használ. Utóbbit átlag 25 perc után eldobja. A PET-palackok mindössze harmadát hasznosítják - legalább részben - újra. A többi szeméttelepeken vagy a természetben végzi, ahol 450 évig bomlik, illetve egészségtelen mikroműanyagokká aprózódik. A műanyaggyártás szintén szennyez. A hulladék nagy része a vizekben végzi, hatalmas szemétszigeteket képezve. A legnagyobb Magyarország területének 17-szerese, a Csendes-óceánban lebeg, 80 ezer tonna és 1,8 milliárd különálló műanyagszemétből áll. A Duna is napi 4,2 tonna műanyaghulladékot sodor a Fekete-tengerbe. A szennyezés nemcsak a - valóban rendkívül veszélyeztetett - bálnák, teknősök és halak létét fenyegeti, de már a tevék egy százaléka is emiatt miatt pusztul el. Az étellel-itallal az ember heti egy bankkártyányi - mintegy 5 gramm - mikroműanyagot juttat a szervezetébe. 2021 júliusától nálunk is betiltanak számos egyszer használatos műanyagot, 2023-tól pedig az ilyen italcsomagolások visszaválthatóvá válnak. Vigyünk a boltba inkább saját vászontáskát, kosarat, tárolóüveget és ne ott vegyünk szatyrot; tartózkodjunk a sok felesleges csomagolóanyagot tartalmazó termékektől; a zöldség és a pékáru is tehető saját, többször használatos zacskóba, de kaphatók vékony tülltasakok is; terjednek a csomagolásmentes üzletek és PET-palack helyett igyunk saját kulacsunkból csap- vagy szűrt vizet - tanácsolja az ügynökség.