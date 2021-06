Trade Magazin: Élre tört a Lidl

Michael Burry sztárbefektető most sem kecsegtet túl sok jóval.



Alig egy hete tért vissza a Twitter felületére a 13 évvel ezelőtti pénzügyi válságot megjósoló sztárbefektető, Michael Burry, de nem maradt sokáig, ugyanis hétfőn újra törölte magát az oldalról – írja a Portfolio , megjegyezve: a férfi néhány nap alatt több bejegyzést is közzétett, melyek közül az egyikben egy újabb hatalmas pénzügyi összeomlásra figyelmeztette a befektetőket. Michael Burry még áprilisban törölte magát váratlanul a Twitterről, miután meglátogatta őt az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), miután többször is posztolt a GameStop, a Tesla és a bitcoin kapcsán. A férfi már akkor is egy közelgő összeomlás veszélyéről értekezett, és a sztárbefektető most is hasonló kijelentéseket tett mielőtt törölte volna magát. A pénzügyi piaccal kapcsolatban egyebek mellett azt írta több nap szünet beiktatásával:

„Minden idők legnagyobb spekulatív lufija minden tekintetben. (...) Ez a nagy spekuláció és felhajtás csak arra jó, hogy bevonzza a kisbefektetőket, mielőtt minden idők egyik legnagyobb összeomlása jön.”

A lap szerint Burry arra is figyelmeztetett, hogy a bitcoin túlárazott és a veszélyesen magas tőkeáttételnek volt köszönhető a kriptodevizák jó teljesítménye, az amerikai jegybank hibát követ el azzal, hogy túlságosan is arra fókuszál, hogy megakadályozza a tőzsdei eséseket, az ellátási lánc akadozásai és egyes árucikkek felhalmozása pedig az egyre tornyosuló inflációs veszélyekre utal. A Twitteren a követőit emiatt elemzésre, független gondolkodásra biztatta, és arról is írt, hogy egy újabb film kapcsán is megkeresték. Michael Burry korábban a „Big Short” (A nagy dobás) című filmben „szerepelt”, ahol karakterét Christian Bale játszotta el a vásznon.