Karácsony Gergely: Hadházy Ákos zuglói indulását őszintén sajnálom

A kormány tervei szerint magyar vállalatok közreműködésével gyártanának motoros bukósisakokat az afrikai országban.

- mondta el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MTI-nek csütörtökön. A miniszter a rali-világbajnokság kenyai futamának megnyitója után a helyszínről úgy nyilatkozott, hogy a sisakok adományozásának ötlete annak a tárgyalási folyamatnak az egyik eredménye, amelyet Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével, az ENSZ közlekedésbiztonságért felelős különmegbízottjával folytattak az elmúlt években. "Todt elnök úr támogatta a magyar autó- és motorsport fejlesztésére vonatkozó ambícióinkat, ugyanakkor arra kért minket, hogy ne csak a versenysporthoz kapcsolódó programokba szálljunk be, hanem például a járművek alternatív hajtásának fejlesztése, valamint a közlekedésbiztonság irányába is nyissunk" - mondta Palkovics László. Hozzátette, Jean Todt az ENSZ-ben folytatott munkája során olyan kampányt indított, melynek az a célja, hogy a kevésbé fejlett országokba is eljussanak a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül fontos eszközök. "Kenya ezek közé az országok közé tartozik, nekünk pedig több területen is jó kapcsolatunk van az országgal, ezért döntöttünk úgy, hogy a program keretein belül 300 védősisakot adományozunk, melynek a költségeit a Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség, a HUMDA állta" - nyilatkozta az innovációs és technológiai miniszter. Emlékeztetett rá, a kormány két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy komolyabban támogatni kívánja a hazai autó-motorsportot, ennek eredményeként jött létre a HUMDA, és épül Hajdúnánás közelében egy gyorsaságimotoros-világbajnoki futamok rendezésére alkalmas versenypálya.