A KDB vizsgálhatja a szegedi egyetem több százmilliós takarítási megbízási ügyét

A mellőzött közbeszerzési eljárás miatt bírság vagy a szerződés megsemmisítése várhat a felsőoktatási intézményre.

A Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) jogorvoslati eljárását kezdeményezte a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 750 milliós takarítási ügyét – írja a 24.hu a a Transparency International Magyarország jelzése alapján. A Népszava is írt korábban arról, hogy az azóta alapítványi fenntartásba került SZTE úgy kötött meg egy közel 750 millió forintos takarítási szerződést, hogy nem írt ki közbeszerzést. Tender helyett múlt év végén olyan céget bíztak meg a takarítással, amelynek akkori tulajdonosa az egyetem közbeszerzési irodáján dolgozik ma is. Az ügyben megszólalt Nagy Gabriella, a Transparency International Magyarország közpénzügyi programjának vezetője is: „Az egyetem takarítási munkájánál igenis közbeszerzést kellett volna kiírni, mivel a megbízás összege meghaladja a szolgáltatásoknál határt jelentő 15 millió forintot, de a 44 milliós uniós értékhatárt is.” A civil szervezet ezt követően közérdekű bejelentéssel fordult a Közbeszerzési Hatóság elnökéhez. A hatóság nemrég pedig levében értesítette a civil szervezetet, hogy elnökük a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) jogorvoslati eljárását kezdeményezte. Az összeférhetetlenségi ügyet azonban nem tartották megalapozottnak. Ha a bizottság az elmaradt közbeszerzési pályázat miatt elmarasztaló döntést hoz, akkor bírságot szabhat ki, illetve megsemmisítheti a szerződést.