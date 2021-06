Már a nyári szünet előtt oltani kellett volna a gyerekeket - Irdatlanul sok a poszt-Covid szindrómás

Ha újra elkezdenek a gyerekek közösségbe járni, megint elég lesz tíz nap, és újra nagyon sok fertőzöttet fognak regisztrálni - véli Póta György a Házi Gyermekorvosok Egyesületének volt elnöke.

A szakember szerint szerencsésebb lett volna, ha a 12-15 éveseket még a nyári szünet előtt beoltják, sőt, mint mondja, tulajdonképpen még ennél is hamarabb és szervezetten kellett volna cselekedni.

"Tavaly már bebizonyosodott, ahogy elkezdődött az iskola, tíz napra rá már az egekben volt a fertőzöttek száma, csak akkor az a hullám, ott nyár végén nem generált komoly megbetegedéseket, nagyon enyhén átment rajtunk. Most itt van ez a delta vagy indiai variáns, amely, úgy tudni, a gyerekeket is intenzívebben érinti, a körükben is agresszívebben terjed. - nyilatkozta a Magyar Narancsnak Póta György.

A gyermekorvos becslése szerint a 16-18 évesek száma 180-190 ezer lehet, ennek a korosztálynak az 50-60 százaléka regisztrált az oltásra. Az eggyel fiatalabb korcsoportban a 12-15 évesek 360-370 ezren lehetnek, de itt egyelőre nem tudni, közülük mennyi gyerek lesz regisztrálva, hányan kapnak majd oltást. Mindezek mellett komoly probléma, hogy "irdatlan számban növekszik az úgynevezett poszt-Covid szindrómás esetek száma." Póta a saját praxisából is tud példákat hozni: hozzá is fordultak már fejfájással és gyengeségérzéssel gyerekek, akiknek aztán a sportot is abba kellett hagyniuk.