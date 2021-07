Boldog István továbbra is bízik a független magyar bíróságban, és nagyon szeretné a szexuális bűnözők kémiai kasztrálását (videó)

A korrupciós ügyek miatt megvádolt politikus optimista: szerinte ezt még ebben a ciklusban el lehetne érni.

Továbbra is ártatlannak tartja magát az ellene indult büntetőügyben Boldog István. A fideszes országgyűlési képviselő a mezőtúri városi tévében vendégeskedett pénteken, ahol megismételte korábbi nyilatkozatát, miszerint bízik a független magyar bíróságban, mivel ellene politikai támadás zajlik. Utóbbinak az az oka, hogy ő bizonyos témákban túlságosan radikális volt, túlságosan kiállt a normalitás, a normális keresztény-konzervatív értékek mellett. Így rögtön rá is térhettek az egyik ilyenre, ez pedig a kémiai kasztrálás, amely a halálbüntetés visszaállítása mellett egyik kedvenc témája. Előbbiért már jó ideje lobbizik: a büntetést a pedofilok és a szexuális bűnözők kapnák. Megvédte a nemrég elfogadott homofób törvényt, amit első lépésként jónak tart, ugyanakkor azt mondta "én továbblépnék, van is rá bátorításom, hogy van lehetőség arra, hogy továbblépjünk.” Azonban úgy látja, egyelőre sem a jogrendszer, sem az egészségügyi rendszer nincsen felkészülve a kémiai kasztrálás bevezetésére.