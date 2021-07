Nathan Law hongkongi aktivista Orbánnak: nincs különbség a kínai és a volt szovjet rendszer között

Kétszázezer Sinopharm vakcinát ajándékozott Magyarország Bosznia-Hercegovinának. Ezzel a bosnyákok a leginkább veszélyeztetett csoportokat szeretnék beoltani.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, az utóbbi másfél év nagyon nehéz volt, az egész világ a járványkezeléssel volt elfoglalva, ám két dologban mindenki egyetértett: egyrészt az elsőszámú feladat az emberek életének és egészségének a megőrzése, másrészt pedig ennek leghatékonyabb eszköze a védőoltás. "Magyarország és a Nyugat-Balkán kölcsönös függőségben élnek egymással, igaz ez a gazdaságra, a biztonságra, és a migráció megállítására is. (.) Ha jól mennek a dolgok a Nyugat-Balkánon, az nekünk jó. Ha meg rosszul mennek a dolgok a Nyugat-Balkánon, az nekünk rossz" - húzta alá Szijjártó Péter a szarajevói repülőtéren tartott sajtótájékoztatón. Rámutatott, minél sikeresebb a védekezés a Nyugat-Balkánon, annál nagyobb biztonságban van Magyarország is. A kétszázezer adag Sinopharm védőoltás, amelyet Magyarország ajándékozott Bosznia-Hercegovinának eddig a legnagyobb vakcinaadomány, amelyet Szarajevó kapott. A sajtótájékoztatón Zoran Tegeltija boszniai miniszterelnök köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért, és elmondta, a most érkezett 200 ezer adag vakcinával már összesen 900 ezer adag védőoltás érkezett az országba, amellyel a leginkább veszélyeztetett csoportokat tudják beoltani. Hozzátette, várhatóan az év második felében további mintegy kétmillió vakcinát kapnak, hogy azzal az ország felének biztosítani tudják mindkét adag koronavírus elleni védőoltást. Felhívta a figyelmet arra is, hogy várhatóan őszre a járvány újabb hullámára lehet számítani, így a mostani időszakot kell kihasználni az oltakozásra, hiszen most folyamatosan csökken a fertőzöttek száma. Ahogy arról mi is beszámoltunk, egyre több vizsgálat mutatja ki , hogy a Sinopharm vakcina sok esetben nem nyújt védelmet a 60 év feletti korosztálynak. Sok nyugdíjas ezért joggal bizonytalan és fél . Arról is írtunk , hogy valószínűleg zarándokok vitték a delta variánst Bosznia-Hercegovinába