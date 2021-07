Szegényekért teker: alternatív Tour de France-t teljesít a 29 éves ausztrál

Lachlan Morton három hét alatt 5510 kilométert próbál megtenni.

Az országúti kerékpár iránt érdeklődőt figyelme a Tour de France-ra irányul, ugyanakkor Lachlan Morton teljesítménye mellett sem mehetünk el szó nélkül. A 29 éves ausztrál – aki 2013 óta versenyez a profik között – nem került be az EF Education First Tour-keretébe, így egy nem mindennapi kihívásra vállalkozott. Morton azt találta ki, hogy a francia kerékpáros körverseny hőskorát idéző körülmények között megy végig a Tour de France idei útvonalán. Mindez azt jelenti, hogy az egyes szakaszok közötti távolságot is kerékpáron, transzfer nélkül teszi meg, így összesen 3417 kilométer helyett 5510 kilométert teljesít. Az ausztrál kerékpáros június 26-án, szombaton néhány órával a Tour rajtja után kísérő személyzet nélkül indult útnak, hogy megtegye a 65 ezer méter szintkülönbséget magába foglaló távot. Miközben a Touron részt vevő versenyzők esténként kényelmes hotelszobában térnek nyugovóra, addig ő szabad ég alatt, sátorban alszik. A szükséges felszerelést az egész úton magával cipeli, a nap végén saját főzőkészletével gondoskodik az étkezésről.



Morton már korábban is gondolkodott hasonló projektben, ám tavaly előbb a koronavírus-járvány húzta keresztbe a tervét, majd az ősszel a Giro d’Italián állt rajthoz. Az „eszement” vállalkozás jótékony célt szolgál, Morton a World Bicycle Relief kezdeményezés keretében olyan szegény embereknek gyűjt pénzt, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy kerékpárt vásároljanak. Morton csapattársa, Rigoberto Urán – aki 11 Tour-szakasz után második helyen áll – őrültségnek nevezte az ausztrál teljesítménytúráját. Viccesen hozzátette, ő maga nem vállalkozna hasonlóra, mert számára fontos, hogy a nap végén egy kényelmes ágyban térjen nyugovóra, ugyanakkor reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mások is támogatják anyagilag a nemes célt. Az ausztrál versenyző csapata, valamint mezszponzoruk 1000 biciklire való pénzt dobott össze még korábban. Az egyre nagyobb médiafigyelmet kapó teljesítménytúra célkitűzése a civilek számára is szerethető, mi sem jelzi jobban, hogy szerda délutánig több mint 216 ezer font gyűlt össze adomány formájában. Az ausztrál kerékpáros az elmúlt 12 nap alatt több mint 147 órát töltött a nyeregben. A napi penzumot kezdetben éjszaka teljesítette, így tudta kikerülni az útlezárásokat. Az alttour.ef.com honlapon amellett, hogy a GPS-adatokból láthatjuk, éppen merre jár, naponta részletes helyzetjelentést olvashatunk róla. Morton tegnap délutánig már több mint 3600 kilométert tett meg, megindult Andorra felé, hogy teljesítse a 15. szakasz útvonalát, amely a Tour mezőnyére vasárnap vár majd. A kerékpáros az induláskor azt tűzte ki célul, hogy jövő vasárnap, a mezőnnyel egy napon éri el a párizsi befutót, ám könnyen lehet, hogy végül ő ér oda hamarabb.

Nem ez az első „őrültsége” Tavaly nyáron Morton megdöntötte a kerékpáros Everesting rekordját, amely során a lehető legrövidebb idő alatt kell megmászni a Mount Everest magasságának megfelelő 8848 méteres szintkülönbséget. Egy 1,6 kilométer hosszú, 11 százalékos átlagmeredekségű emelkedőt 47-szer mászott 7:29:57 óra alatt. Néhány héttel később azonban Alberto Contador 2 perc 37 másodperccel megdöntötte Morton rekordját.