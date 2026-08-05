Megtépázott közlekedési morál

Szinte nem is telik el úgy nap Budapesten, hogy ne hallanánk autósok és kerékpárosok, vagy éppen kerékpárosok és gyalogosok között kialakult balesetekről vagy balesetközeli helyzetekről. A felek legtöbbször egymást okolják: autós a biciklist, biciklis az autóst, a gyalogos mindkettőt, és így tovább. Soha senki sem, de mégis mindenki hibás. A fővárosra, de még a nagyobb vidéki városokra is oly jellemző barátságtalan, sőt, agresszív közlekedési morál az elmúlt években érezhetően tovább romlott, a megoldás pedig nem egyszerű - a probléma nem elsősorban az infrastrukturális és szabályozási hiányosságok miatt alakult ki.