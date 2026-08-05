Megtartotta első üléseit a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnöksége. Megkezdődött a szervezet pénzügyi és jogi átvilágítása, valamint a grémium nyílt pályázatok kiírásáról döntött a cyclo-cross és országúti szövetségi kapitányi pozíciókra.
Eközben a háttérben a Tour de Hongrie jövője és a sportág irányítása körüli konfliktusok is éleződnek.
A Tour de France: A peloton szívében című nyolcrészes Netflix-dokumentum-sorozat második évadában ismét a világ híresebb kerékpárversenyének kulisszái mögé tekinthetünk be.
Az országúti kerékpárverseny negyedik szakaszának reggelén Velencére látogattunk, hogy kövessük a magyar válogatott napját. Videó!
A magyar versenyző a Jumbo-Visma országúti kerékpárcsapatának spanyolországi edzőtáborából telefonon nyilatkozott a Népszavának.
Mintha földrengés sújtotta volna a területet.
A holland csapat idén már megnyerte a Giro d’Italiát és a Tour de France-t, a szombaton kezdődő Vueltán pedig Valter Attilával a soraiban kísérli meg a triplázást, amely korábban még senkinek sem sikerült.
A mutáns bringák a kerékpáros-közösségen belül is csodabogaraknak számítanak, az átalakított BMX-től a riksákon át a magasbiciklikig számos egyedi, olykor házilag barkácsolt változatban léteznek, de a közös bennük, hogy szinte mindnek neve és egyénisége van, amely a maga kivételes valójában tükrözi gazdája személyiségét. Végiggurultunk az idén immár 8. alkalommal rendezett Mutáns Bringa Felvonuláson, jókora feltűnést keltetve a belvárosban. Ez is a céljuk: megmutatni magukat, és mosolyt csalni az arcokra, illetve feloldani a kerékpáros-autós ősellentétet, amely az elmúlt években sokat szelídült, ahogy egyre több mikromobilitási eszköz kerül a forgalomba.
Egy félmilliárd forintból épült, szintén töküres állattartó telep mellé húzták fel, természetesen közpénzből.
Lachlan Morton három hét alatt 5510 kilométert próbál megtenni.
A magyar bringás a 166. versenyző, aki legalább háromszor magára ölthette a legendás mezt.
A videókban tévhiteket igyekeznek eloszlatni, írott és íratlan szabályokat ismertetnek és tippeket is adnak az autós–bringás–gyalogos együttműködéshez.
Közrejátszhatott ebben az is, hogy sokan így akarják elkerülni a covid-fertőzést.
Dühödt reakciókat vált ki, hogy az autóforgalom rovására bővítik a kerékpárút-hálózatot. A kormánypárt és az ellenzék csak a kivitelezés módjában nem ért egyet.
A járvány miatt egyre többen bicikliznek, a fővárosi önkormányzat új kerékpáros utakat nyitna.
A magyar lakosság "bicikli-párti", a 18-69 évesek közel 70 százaléka rendelkezik saját kerékpárral és 65 százalékuk, ha csak alkalmanként is, de szokott kerékpározni, ötödük pedig szinte minden nap biciklire pattan. Mindez a Cofidis Hitel Monitor országos reprezentatív kutatásból derült ki.
Jelentős forgalomkorlátozásokra kell ma számítani a fővárosban és módosul sok közösségi közlekedési járat menetrendje is a 30. Spar Budapest Maraton Fesztivál és a lánchídi kerékpáros felvonulás miatt.
Élete utolsó országúti versenyén végleg helyet követelt magának a kerékpározás hallhatatlanjai között Sir Bradley Wiggins. A négyszeres olimpiai bajnok - ebből háromszor pályakerékpárosként, egyszer országútiként - ugyanis a spanyolországi Ponferradában zajló országúti kerékpáros világbajnokságon megnyerte az egyéni időfutamot, és ezzel a 34 éves brit bringás teljessé tette medálgyűjteményét.
Szinte nem is telik el úgy nap Budapesten, hogy ne hallanánk autósok és kerékpárosok, vagy éppen kerékpárosok és gyalogosok között kialakult balesetekről vagy balesetközeli helyzetekről. A felek legtöbbször egymást okolják: autós a biciklist, biciklis az autóst, a gyalogos mindkettőt, és így tovább. Soha senki sem, de mégis mindenki hibás. A fővárosra, de még a nagyobb vidéki városokra is oly jellemző barátságtalan, sőt, agresszív közlekedési morál az elmúlt években érezhetően tovább romlott, a megoldás pedig nem egyszerű - a probléma nem elsősorban az infrastrukturális és szabályozási hiányosságok miatt alakult ki.
Szombattól a főutakon is lehet kerékpározni alkoholfogyasztás után, amennyiben a biciklista biztonságos vezetésére képes állapotban van - derül ki a KRESZ-t módosító rendeletből, amely a múlt pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kerékpárosokat ezután nem lehet megbírságolni alkoholfogyasztás miatt, főúton és mellékúton sem.
Egyik kerékpárra szerelhető gyermekülés sem felelt meg a biztonsági követelményeknek abból az öt fajtából, amelyeket a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) - közölte az NFH hétfőn az MTI-vel.
Hosszas átadási huzavona után végre ismét van remény: néhány héten belül elindulhat a Bubi, Budapest közösségi kerékpár rendszere. A korábbi tesztek nem hoztak túl jó eredményt, a rendszert fejlesztő T-Systems hónapok óta napi 1,8 milliós kötbért fizet; az első "tömeges" próbaüzem jelenleg is tart.
A Föld Napján indult el immár 13. alkalommal a kerékpározást népszerűsítő, Bringázz a Munkába! (Bam!) kampány, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Kerékpárosklubbal közösen szervez. Az idei kampány május 30-ig tart.