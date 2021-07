Fájdalomcsillapítókkal próbálnak túlélni a műtétre váró betegek

A járvány alatt összesen 15 ezerrel nőtt az operációra várók száma. A gerincbeavatkozásra bejegyzett 1400 beteg nagy többségének jelentősen romlott az állapota – derül ki egy friss felmérésből.

Romló állapotról, a fájdalmaik miatt egyre nehezedő életkörülményekről számoltak be az Országos Gerincgyógyászati Központ várólistás betegei abban a kutatásban, amit Ferenc Mária, az intézmény főorvosa végzett. A szakember arra volt kíváncsi: hogyan változott a várólistán szereplő pácienseik életminősége a járvány alatt, amikor szüneteltek a tervezett ellátások? A főorvos a Népszavának elmondta: mintegy 1300-1400 beteg vár arra, hogy a gerincgyógyászati központban műtőasztalra kerülhessen, közülük több száz embert a járvány időszaka alatt jegyezték be a listára. Felmérésük során a betegkoordináló asszisztens a várakozók közül véletlenszerűen választotta ki azt a húsz, a műtét előtti vizsgálatokon már túlesett pácienst, akivel aztán Ferenc Mária főorvos személyesen beszélt. Valamennyi betegnek ugyanazt a 11 kérdést tette fel, így például azt: Változott-e a fizikai állapota, munkavégző képessége? Milyen az életminősége? Milyen és mennyi gyógyszert szed? Növelte-e a fájdalomcsillapító adagját? Tud-e igénybe venni valamilyen állapot javító gyógytornát, fizioterápiát?

A vizsgálatban résztvevők között volt, aki az első, de olyan is, aki sokadik gerincstabilizáló operációjára várt. Kiderült, hogy a kérdezettek 85 százalékának számottevően romlott az állapota az előjegyzése óta eltelt időben. Egyre nagyobb problémát jelent a válaszolóknak a napi teendők elvégzése. Miután a járás-, és a mozgásképességük csökkent, kimozdulni is csak úgy tudnak, ha valaki segíti őket ebben, vagy taxit hívnak. A támogató családi háttér mellett is sokan szorulnak fizetett gondozóra, segítőre. A járvány alatt a fájdalomenyhítő, életminőség-javító kezelésekhez, fizioterápiához vagy egyéb alternatív, konzervatív eljárásokhoz sem jutottak hozzá ezek a betegek. Naponta kényszerültek fájdalomcsillapítót szedni. Volt akinek emiatt gyomor- bélrendszeri panaszai is lettek. A megkérdezettek egy kivételével valamennyien arról is beszéltek, hogy a fájdalmaik miatt nem tudnak aludni, és az állandó kialvatlanság rontja a másnapi munkavégzésüket, szüntelenül fáradtnak érzik magukat. A gerincbetegek közösségi portálon szerveződő csoportjában az érintettek – ellátás híján – egymástól kérnek tanácsot, hogy ki, milyen eredetű fájdalomra mit szedjen, melyik gyógytorna mozdulat volna a legjobb a tüneteik enyhítésére. A betegek között egy fiatal nő arról írt, hogy kettő-, három- és öt éves gyermekei vannak, de gerincsérve miatt már napok óta nyomja az ágyat és egyetlen kívánsága, hogy legalább a gyerekeit el tudja látni és még végleges lerokkanása előtt sor kerülhessen az operációjára. Lapunk kérdésére, hogy mikor indulhatnak meg ismét a műtétek a gerincgyógyászati központban, Varga Péter Pál igazgató főorvos azt felelte: munkatársai már hozzáláttak a várólistán lévő betegek állapot- felméréséhez, kivizsgálásához. A Covid-járvány után most a kollégáit szabadságra kellett küldeni, ezért a nyári hónapokban még nem tudnak teljes üzemben dolgozni. A várólisták nagyobb ütemű csökkentése augusztus huszadika után várható, amikor egyszerre hét műtőben tudnak dolgozni. Mint mondta, az 1300-1400 várakozó nagyon sok, ha mind a hét műtő működik, akkor is csak 10-15 tervezett beavatkozást tudnak majd elvégezni naponta. Hozzátette: a napokban az intézete kiegészítő finanszírozást kapott az egészségügyi kormányzattól részben a Covid-ellátásban végzett feladataik ellentételezésére, valamint arra, hogy 24 órás ügyeletet üzemeltessenek például a gerincdaganatos betegek ellátására.