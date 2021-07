Bayer Zsolt nem hagyta szó nélkül a "gendersemleges" köszöntést

A külgazdasági és külügyminiszter az amerikai CNN-nek magyarázta el az úgynevezett pedofilellenes törvény részleteit.

Szijjártó Péter utóbbi választ arra a felvetésre adta, mely szerint a magyar homofób törvény kísérteties hasonlóságot mutat az orosz szabályozással. A tárcavezető a beszélgetésben azt hangoztatta, hogy a 18 éven aluli gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülőkön múlik és semmit sem mond a felnőttek szexuális orientációjáról. Megjegyezte, az Alaptörvény is kimondja, hogy tilos a hátrányos megkülönböztetés - ebben pedig benne foglaltatik a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció. Azt hangoztatta, a jogszabály szerint a gyerekek semmilyen pornográf tartalomhoz nem férhetnek hozzá, valamint azokhoz sem, amelyek a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti. "Ennyit ír elő" - fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter nyomatékosította: az államnak nem csak joga, de kötelessége is megvédeni a gyerekeket az efféle tartalmaktól. "Biztos vagyok benne, hogy a szülők és nem valamiféle NGO feladata a gyermekek szexuális orientációra való nevelése". Kitért arra is, hogy Magyarországon senkinek sem kell félnie szexuális orientációja miatt. A melegházasságok alkotmányos tilalmával kapcsolatban pedig azt mondta, az EU több tagállamában ugyancsak hasonló korlátozás él.