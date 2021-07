Kartellgyanút szimatol a BKV hajótendere körül a Gazdasági Versenyhivatal

A szervezet az ügy feltárásához rajtaütéseket tartott a közbeszerzés egyes ajánlattevőinél.

- derül ki az esettel kapcsolatban kiadott közleményből. Eszerint a BKV Zrt. ’Menetrend szerinti hajóüzemeltetés" tárgyában lefolytatott közbeszerzése kapcsán versenykorlátozó megállapodás gyanújával indult versenyfelügyeleti eljárás. Ugyanis a hatóságnál valaki bejelentést tett, így ennek nyomán úgy vélik: a közbeszerzési eljárás során bizonyos vállalkozások jogsértő egyeztetéseket folytattak az ajánlati árak, illetve a nyertes meghatározása érdekében. Emiatt az érintett cégeknél előzetes bejelentés nélkül helyszíni kutatásokat tartottak. Ezeken elektronikus másolatokat készített az érintett cégek adathordozóiról. Tartalmuk elemzése most is folyamatban van. A GVH közleménye hozzáteszi, hogy a procedúra elindulása még nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett résztvevők jogsértést követtek el. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Ennek időtartama hat hónap lehet, amire indokolt esetben kétszer két, hat hónapos extra hosszabbítás adható.

- áll a közleményben, mely hangsúlyozza, hogy egy kartellező cégnek akár el is engedhető a bírság, ha érdemi információkat tudnak adni egy még feltáratlan megállapodásról. A dunai hajók üzemeltetésével kapcsolatosan vélelmezett visszaélésekkel először a fővárosi Fidesz kezdett el foglalkozni. Mint korábbi bejegyzésükben írták, erős gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy a győztesként kihirdetni kívánt cég referenciáival komoly gond lehet, akár hamisnak is minősíthetők. Sőt, egyes iparági belső információk szerint olyan cég igazolhatta referenciaként a korábbi hivatásforgalmi hajózási szolgáltatást, melynek még hajózási engedélye sem volt. Ugyanakkor - mint lapunk is beszámolt róla - a BKV erre úgy reagált, hogy a közbeszerzési eljárás szabályosan, átlátható módon zajlott és annak eredménye a közlekedési cég számára előnyös.