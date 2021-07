Sok ezer ápolót várnak július végén a Hősök terére

Demonstrációt hirdetett július 31-re a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Az elégedetlenség oka, hogy az új szolgálati jogviszony bevezetése az ápolókra terheket rótt, miközben a mellettük dolgozó orvosok tekintélyes béremeléshez jutottak.

Július 31-én a budapesti Hősök terére hirdetett demonstrációt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK). Az akcióra saját tagsága hatalmazta fel a szervezet vezetőit még a múlt hónapban, amikor az elnökség felhívására csaknem tízezren voksoltak arra, hogy a köztestület lépjen fel érdekükben. Korábban az elnökük, Balogh Zoltán lapunknak azt nyilatkozta: a szakdolgozók közérzete meglehetősen rossz, különösen mióta az új szolgálati jogviszony bevezetése rájuk csak terheket rótt, miközben a mellettük dolgozó orvosok tekintélyes béremelést jutottak. Ám hiába kérték ők is, hogy a kormány hasonlóan rendezze béreiket, érdemi választ nem kaptak. Az egészségügyi szakdolgozók bére a csütörtöki kormányinfón is szóba került . Bár a rendezvényre ezúttal sem engedték be a Magyar Hang újságíróját, ezért a Telex kérdezett helyettük, hogy a kormány kíván-e foglalkozni a szakdolgozók problémáival. Gulyás Gergely erre azt válaszolta, ami az alapbért illeti, egy jelentős emelés áll előttünk, január elsejével fog ez megtörténni. Nem vitatta, hogy szükség lenne további fizetésemelésre, de szerinte nem volt még olyan kormány, amely ennyi erőfeszítést tett volna a béremelésre. A 15 ezer továbbra is hiányzó szakdolgozóra vonatkozó közbevetésre azt felelte, hogy új kórházfőigazgató van, meg kell várni, hogy békeidőben, normális működés mellett hogyan alakul a helyzet.