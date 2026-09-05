„Elég volt a hülyítésből” – Lázadnak az egészségügyi szakdolgozók a saját kamarájuk ellen

A közösségi médiában kommentcunamik jelzik, hogy sokan már nemcsak a munkáltatójukban, hanem a saját kamarájukban sem bíznak. A Szike podcast legfrissebb epizódjában Gresz Ágnes mentőtiszt és egészségügyi rendszerszakértő, Pápai Tibor, az ápolóképzésben felnőtteket is oktató tanár és Tóth-Baranyi Zsolt intenzív terápiás ápoló, egészségügyi menedzser egyebek mellett arról beszéltek, hogyan jutott idáig a szakma.