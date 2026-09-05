Az egészségügyi miniszter olyan hosszútávú ágazati stratégiát alakítana ki, amelyben segítik a pályakezdőket, megbecsülik a középgeneráció munkáját, de nem hagyják magukra az idősebb kollégákat sem.
A 2027-re tervezett 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás felét fordítanák a korábban megígért szakdolgozói béremelésre. Közben a kórházakból nemcsak bérpanaszok érkeznek: van, ahol a műszakok kiállítása, máshol a tiszta ágynemű biztosítása okozott gondot – derült ki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara XIII. országos tudományos kongresszusának első napján.
A közösségi médiában kommentcunamik jelzik, hogy sokan már nemcsak a munkáltatójukban, hanem a saját kamarájukban sem bíznak. A Szike podcast legfrissebb epizódjában Gresz Ágnes mentőtiszt és egészségügyi rendszerszakértő, Pápai Tibor, az ápolóképzésben felnőtteket is oktató tanár és Tóth-Baranyi Zsolt intenzív terápiás ápoló, egészségügyi menedzser egyebek mellett arról beszéltek, hogyan jutott idáig a szakma.
Az egészségügyi miniszter csak megbecsülésről akart írni, de pillanatok alatt elszabadult a pokol: ápolók és egészségügyi dolgozók százai estek neki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának (MESZK), „pénzbeszedő”, „szervilis”, „érdekképviselet nélküli” szervezetnek bélyegezve a testületet. Közben a MESZK saját, 60 oldalas helyzetértékelése maga írja le, hogy az egészségügy túlórákra, kiégett szakdolgozókra és égető szakemberhiány is sújtja.
A szakdolgozói kamara megkérdezett tisztségviselőinek többsége egyetértett azzal, hogy a köztestület szervezetként ne vegyen részt az orvosi kamara március 8-i, azaz szombati demonstrációján. A belső közvélemény-kutatást a korábbi elnökségi döntés megerősítésére végezték.
Míg a két évvel ezelőtti Covid-járvány miatt is maradnak el rendelések ezekben a napokban: az akkor jutalmul kapott szabadságokat máig nem tudták felhasználni az egészségügyi szakdolgozók – tudta meg a Népszava. Legalább 25-30 ezer szakdolgozó hiányzik az ellátórendszerből.
A kabinet közlése még az érintetteket is meglepte, a közzétett táblázatban ugyanis a valódi keresetük mintegy másfélszeresét tüntették fel.
Demonstrációt hirdetett július 31-re a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Az elégedetlenség oka, hogy az új szolgálati jogviszony bevezetése az ápolókra terheket rótt, miközben a mellettük dolgozó orvosok tekintélyes béremeléshez jutottak.
A korábbi 4-6 helyett ma már 10-12 beteget lát el egy szakdolgozó.
A MESZK kérdőívét 30 042 szakdolgozó töltötte ki, akiknek fele kórházban dolgozik. S mindössze csak hat százalékuk hajlandó aláírni az új munkaszerződéseket.
A szakmai kamarák sem tartják támogathatónak az orvosi béremelésről és az egészségügyi foglalkoztatás teljes átalakításáról szóló új törvény hétfőn parlament elé terjesztett tervezetét.
Kiderült, hogy ez nem egy új béremelés, hanem az a 8 százalék, amelyre még 2016-ban vállalt kötelezettséget a kabinet. Az érdekvédők azonnali egyeztetést kérnek.
Van megoldás a védőnők béremelésére?