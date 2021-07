A WHO vezetője szerint korán zárták ki annak lehetőségét, hogy a koronavírus laborból szabadult el

A tanulmány arra jutott, hogy a Sinovac-kal oltottaknál „alternatív stratégiákat” kell alkalmazni az antitestek növelése érdekében.

Egy új hongkongi tanulmány megállapította, hogy a Pfizer/BioNTech Covid-19 vakcinájával oltottak 10-szer több antitesttel rendelkeznek, mint azok, akik a kínai Sinovac vakcináját kapták, és az utóbbiak a vírust célzó proteinek olyan szintjét termelték, amely „hasonló vagy alacsonyab”" volt annál a szintnél, mint amennyit a gyógyult betegeknél tapasztaltak. A Hongkongi Egyetem tanulmányát a Lancet Microbe című szaklapban pénteken tettek közzé. A kutatók ebben arra a következtetésre jutnak, hogy



a Sinovac-kal oltottaknál „alternatív stratégiákat” kell alkalmazni az antitestek növelése érdekében, ezek közé tartozik egy harmadik, emlékeztető oltás beadása.

Szakértők szerint azonban egyre több bizonyíték van arra, hogy minél magasabb az antitestek szintje, annál erősebb és hosszabb ideig tart a koronavírus-fertőzéssel szembeni védelem, írja a Sourh China Morning Post (SCMP). Benjamin Cowling és Gabriel Leung vezető epidemiológusok, valamint Malik Peiris virológus tanulmányukban azt írták: „A vizsgálatunkban azonosított neutralizáló antitestek koncentrációjának különbségei jelentős különbségeket jelenthetnek a vakcina hatékonyságában.” A SCMP-nek adott interjúban Cowling vezető kutató megjegyezte, hogy a mérsékelt szintű védelem még mindig jobb, mint a semmi, és arra buzdította a hongkongiakat, oltassák be magukat. Hongkongban csütörtökig több mint 4,5 millió adag Covid-19 vakcinát adtak be - mintegy 2,6 millió adagot a Pfizer/BioNTech-ből, és mintegy 1,8 millió adagot a Kínában gyártott Sinovac vakcinájából. Az oltási kampány elhúzódott a városban, és a város lakosságának csak mintegy negyede van teljesen beoltva. Az ellenanyag-vizsgálatban a Hongkongi Egyetem 1442 egészségügyi dolgozója vesz részt. A vizsgálat szerint a két dózist kapó 93 személyből jelentősen megemelkedett az antitestek szintje annál a 63 embernél, akik Pfizer/BioNTech készítményét kapták meg. A 30 Sinovac-oltásban részesült személy ellenanyag-koncentrációja eközben az első oltás után „alacsony”, a második oltás után pedig „közepes” volt. A Pfizer/BioNTech-et kapóknál is eltérő antitest szintet mértek. Ugyanakkor azoknál, akiknél ez a szint a legalacsonyabb volt, ennek mértéke még mindig magasabb volt azokénál, akiket Sinovac-kal oltottak és akiknek a legtöbb antitestjük képződött a kínai vakcina beadása után. Cowling szerint a két szer közötti különbség összhangban van a gyártók által a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok során jelentett eltérésekkel, amelyek szerint a BioNTech 95 százalékban hatékony, míg a Sinovac esetében 50,7 százalékban.

Hasonlóan gyenge eredményeket mértek a Sinovac számára Chilében is.

A latin-amerikai országban sokan újra megfertőződtek koronavírussal azok közül, akiket már kétszer beoltottak a kínai vakcinával. Magyarországon egy másik kínai terméket, Sinopharmot alkalmaztak tömegesen.