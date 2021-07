Bár támadják Tadej Pogacart, de nincs rajta fogás

Az immáron kétszeres Tour de France-bajnok Tadej Pogacar azt állítja, nem tett semmi illegálisat. David Lappartient, az UCI első embere szerint sem lehet megkérdőjelezni a teljesítményét.

A mindössze 22 esztendős Tadej Pogacar vasárnap megvédte a címét a Tour de France országúti kerékpárversenyen, így ő a legfiatalabb kétszeres bajnoka a legrangosabb három hetes viadalnak. A UAE Team Emirates szlovén kerékpárosának végső sikere már a 8. szakasztól kezdve borítékolhatónak tűnt, hiszen addigra a legfőbb riválisai megsérültek, kiestek vagy pedig tetemes hátrányt szedtek össze. Az elmúlt évtizedekben az országúti kerékpárosok körében „bevett” dolognak számított a doppingolás, elég, ha csak a hét Tour de France győzelmétől is megfosztott Lance Armstrongra gondolunk – a névsor persze hosszasan sorolható lenne. Az amerikai kritikusai szerint csak EPO használatával nem érhette el eredményeit, a kerékpárja vázába épített motorral is növelhette teljesítményét. A sportág az elmúlt évtizedben sokat tisztul(hatot)t, ugyanis alig-alig kaptak versenyzőt doppingoláson, ugyanakkor a svájci Le Temps beszámolója szerint meg nem nevezett kerékpárosok azt gyanítják, egyes csapatok motorral csalnak. „Nem tudom, én nem hallok semmilyen zajt. Mi biztosan nem használunk semmilyen illegális dolgot” – utasította vissza a vádat Pogacar. A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) a rajtnál és a célba érkezés után is átvizsgálja a kerékpárokat, David Lappartient, a szervezet első embere a Guardiannek arról beszélt, hogy nem lát semmi olyat, ami miatt kétségbevonható lenne Pogacar teljesítménye. „Megvannak a képeim Pogacar kerékpárjáról, minden tiszta. Másfelől az UCI elnökekén megbízom a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségben is” – mondta Lappartient. A verseny során nagy visszhangot keltett a szlovén versenyző edzőjének, Inigo San Millánnak azon nyilatkozata, amiben azt mondta, Pogacar számai nem jobbak, mint mondjuk a tavalyi versenyen. Szerinte egyszerűen a riválisok voltak lassabbak. Több szakértő szerint Pogacarnak segíthetett a hűvös, esős időjárás a verseny első felében, ugyanakkor a szlovén sok más ismert versenyzővel ellentétben nem publikálja nyilvánosan a watt adatait. Pogacar továbbá annak köszönhetően is került a támadások kereszttüzébe, hogy az UAE vezérigazgatója Mauro Gianetti. Az 57 éves sportvetető 2008-ban a Saunier Duval menedzsere volt, ekkor tartóztatták le a csapat legnagyobb sztárját, Ricciardo Riccót. Gianetti azt állította, nem tudott az EPO használatáról, később azonban egy másik versenyzője, Juan José Cobo is megbukott a vérdoppinggal. „Amikor megismerkedtem Mauróval nagyon szimpatikus volt, jó embernek tartom. Ami a múltban volt, az a múlt. A kerékpározás már egy sokkal szebb és tisztább sport, mint korábban volt, persze csak a saját nevemben beszélhetek” – jelentette ki Pogacar, akitől volt, hogy egy nap háromszor is vizeletmintát vettek.

„Nem haragszom, a kerékpársport megítélése nagyon rossz volt, abszolút megértem, hogy felteszik ezeket a kérdéseket. Én viszont nem tettem semmi ilyesmit. Én egy jó srácnak tartom magam, nem választom a könnyebb utat” – utalt a doppingolásra. „Elégedett vagyok Tadej szavaival – reagált Gianetti. – Hiszek ebben a sportban és az új generációban. A mostani kerékpárosok az elszenvedői a múlt hibáinak, de a sport megváltozott és bízhatunk abban, amit látunk.” Tisztulás ide vagy oda, múlt szerdán a Bahrain-Victorious csapat szállásán és buszán tartott razziát a rendőrség, amely: doppingszerek, illetve doppingolásra alkalmas eszközök után kutatott.

Pogacar eközben a Tour befejeztével sem pihen, ugyanis hétfőn útra kelt Tokióba, hogy a hétvégén az olimpia mezőnyversenyén méresse meg magát. A kérdés az, hogy ott is érinthetetlennek bizonyul-e? Persze, nem dopping szempontból, hiszen arra mindig csak sokkal később szokott fény derülni.