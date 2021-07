Majtényi: az Emberi Jogok Európai Bírósága már 2016-ban kimondta, nem elfogadható a magyar rendszer

Ez már nem jogi ügyeskedés, hanem a demokratikus politikai jogok tudatos korlátozása – így minősítette a kormány eljárását Mikecz Dániel politológus.

A járvány miatti veszélyhelyzet megszűnése előtt is lehet országos népszavazást kezdeményezni – vette észre a szokatlan időben, szerda reggel megjelent és 8 órakor már hatályba is lépett kormányrendeletet a hvg.hu. Nem sokáig kellett várni a magyarázatra. Alig pár óra múlva Orbán Viktor bejelentette , hogy a kormány úgynevezett „gyermekvédelmi népszavazást” kezdeményez öt kérdésben. A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy Brüsszel „megtámadta” Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. (A teljesség kedvéért: a hazai és nemzetközi tiltakozást az váltotta ki, hogy a homofóbnak tartott fideszes törvény összemossa a pedofíliát a homoszexualitással – a szerk.) Orbán szerint a „közös népakarat” tudja megvédeni Magyarországot. A Fidesz-kormány 2016-hoz hasonlóan egy népszavazással kívánja átvenni a politikai kezdeményezést és egybekovácsolni választótáborát a 2022-es választásokra – értelmezte a miniszterelnök bejelentését Mikecz Dániel politológus, a Republikon Intézet vezető kutatója. Országos népszavazást szerda reggelig a járványra hivatkozva nem lehetett tartani, ahogyan helyit továbbra sem. Mikecz Dániel szerint semmi nem indokolja a különbségtételt, a tiltás feloldásának ideje és módja egyértelműen mutatja, hogy arra a kormány által kezdeményezett népszavazás lebonyolítása miatt volt szükség. Népszavazás kezdeményezésére tehát a kormánynak van lehetősége, a népnek nem. Ez már nem jogi ügyeskedés, hanem a demokratikus politikai jogok tudatos kormányzati korlátozása – hangsúlyozta a politológus. Kérdéses, hogy mekkora hasznot hozhat a Fidesznek a népszavazás. Tudatosabb, egységesebb az ellenzéki tábor 2016-hoz képest, amikor 44 százalékos volt a részvétel: ráadásul akkor a 2015-ös menekültválság valódi jelenség volt. A Republikon Intézet mérései szerint 33 százalékos a Fidesz szavazótábora. Rájuk és a bizonytalanok egy részére számíthat a kormány, ugyanakkor a népszavazásokon rendre alacsonyabb a részvétel. Minden bizonnyal a kormány álláspontjával egyetértő szavazatok lesznek elsöprő többségben, egy 30 százalék alatti részvétel viszont kifejezetten kínos lehet a Fidesznek – közölte Mikecz Dániel. Reálisan novemberben valósulhat meg a népszavazás, így a kampány egybeesik majd az előválasztási folyamattal. A párhuzamos valóságok minden korábbinál jobban elütnek majd egymástól, a két világ találkozásai pedig borítékolhatóan konfliktusosak lesznek – írta gyorselemzésében a Political Capital. Egyelőre csak a népszavazás kezdeményezésének tilalmát vették ki a vonatkozó kormányrendeletből. Ahogy azonban a mai példa is bizonyítja, a kormány bármikor módosítja a rendeletet, ha politikai érdekei úgy kívánják: „biztosra vehetjük, hogy kellő időben kiveszik a népszavazás kitűzésének és lebonyolításának tilalmát is a rendeletből”. A Political Capital is úgy látja, hogy a kormány az LMBTQ-témával próbálja visszavenni a kezdeményezést, miután több, számára kellemetlen téma került napirendre. Először a Fudan-ügy vert a vártnál nagyobb hullámokat, most a Pegasus-botrány hozta kínos helyzetbe a kormányt, az előttünk álló időszak pedig az ellenzéki előválasztásról szólt volna. A népszavazási kezdeményezéssel igyekszik a kormány ezek mindegyikét zárójelbe tenni. A Political Capital hozzátette: miközben a kormányzati kezdeményezésű népszavazás esetében arra számíthatunk, hogy mint kés a vajon mennek majd át a kérdések minden érintett szerven, az ellenzéki kérdéseknél feltehetően minden határidőt maximálisan ki fognak használni. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?” – így szól az Orbán-féle népszavazás egyik kérdése. A 24.hu hívta fel a figyelmet a Mérték Médiaelemző Műhely bejegyzésére, amely emlékeztetett rá: az Európai Unió irányelvei 1989 óta írják elő, hogy ilyen tartalmakat kiskorúaknak nem lehet korlátozás nélkül bemutatni. Ezt az 1996-os és a 2010-es médiatörvény is részletesen szabályozta. „Semmi szükség nem volt a homofób törvényre. És semmi szükség erre a népszavazásra” – foglalta össze álláspontját a Mérték Médiaelemző Műhely.