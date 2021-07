Bevásárlókocsiban tologathatták a Németországban meggyilkolt magyar nő holttestét (videó)

Robbanás rázta meg kedd reggel a németországi Leverkusent. Szemtanúk beszámolói szerint a Bayer vegyipari vállalat telephelye fölött nagy füstoszlop emelkedik.

Robbanás történt a Leverkusen Bürrig kerületében található veszélyes hulladékégető üzemben. A detonációt az egész városrészben érzékelték. Szemtanúk hatalmas füstoszlopról számoltak be a kerület felett. A Twitteren már több felhasználó is megosztott fotókat a füstfelhőkről. A robbanás következtében beindult az úgynevezett Nina figyelmeztető alkalmazás. A tűzoltók azt tanácsolják a helyieknek, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat. A szabad ég alatt tartózkodókat arra kérik, hogy menjenek be a lakásukba. A rendőrség közlése szerint lezárták a hulladékégető körüli utakat, beleértve az 1-es és az 59-es autópályát is. A detonációt után, amelyet sok kilométeres távolságban is hallani lehetett, több száz méter magasra emelkedett a füstfelhő, amely először fehér, majd fekete volt. Ez a füstoszlop még mindig kilométereken át látható. Egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást, és azt sem, hogy megsérült-e valaki. A tűzoltóság nagy létszámban érkezett a hulladéklerakóhoz.