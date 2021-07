Vakcina van dögivel, meg oltási rend is készült, csak éppen a részletek homályosak

Kórházban jelenleg 73 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 600 959, közülük 5 390 593-an már a második oltásukat is megkapták. Mind ez idáig oltásra 5 millió 508 ezren regisztráltak és 94 százalékuk már meg is kapta az oltást. A delta vírusmutáns több európai országban erősen terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu oldalon. Országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.