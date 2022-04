Napi vírus: 2327 az új fertőzöttek száma, meghalt 40 beteg

Kórházban 1858 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt 24 órában 2327 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta 1 854 198-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 40, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 510-re emelkedett. A gyógyultak száma 1 709 370, az aktív fertőzöttek száma 99 318. Kórházban 1858 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató portál péntek reggeli adatai között.

A portál bejegyzése hozzáteszi, hogy az ország a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van, ezért a kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Péntek délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon.

A beoltottak száma 6 402 762 fő, közülük 6 187 600-an a második, 3 845 314-en a harmadik, 261 879-en már a negyedik oltást is megkapták.

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll - közölték.