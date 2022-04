Hajnal Miklós legyőzte Fürjes Balázst, veresége ellenére az ellenzék Budapesten növelni tudta az egyéni mandátumainak számát

A momentumos politikus összellenzéki jelöltként csaknem öt százalékot vert a fideszes államtitkárra.

A vasárnapi parlamenti választáson Egységben Magyarországért néven futó ellenzéki összefogás nagyarányú országos veresége ellenére Budapesten növelni tudta egyéni mandátumainak számát. Az évtizedekig fideszes „bástáynak” számító Hegyvidéken, a XII. kerületben Hajnal Miklós (Momentum) a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapja szerint csaknem 99 százalékos feldolgozottság mellett több mint 2300 szavazattal, csaknem öt százalékkal legyőzte az ősfideszesnek számító Fürjes Balázst.

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárként, kimondatlanul is Karácsony Gergely főpolgármester ellensúlyaként működő Fürjes Balázs veresége ugyanakkor alátámasztotta a Fidesz választások előtti döntését arról, hogy a fővárosban nem indítanak „nagy neveket”.

A XII. kerületben ugyanis négy éve még Gulyás Gergely jelenlegi Miniszterelnökséget vezető miniszter 42,71 százalékkal, csaknem kétezer szavazattal nyert a budapesti 3. számú választókerületben – az akkori koordinált ellenzéki indulásnak köszönhetően – indult DK-s Bauer Tamás ellen.

A 2022-es választáson az előbb említettek miatt nem indíthatták a II. kerületben Varga Mihály pénzügyminisztert, akinek korábbi helyén most a párbeszédes Tordai Bence nyert. A Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea most Óbudán Bús Balázs volt fideszes polgármester ellen védte meg mandátumát, négy éve pedig a szintén kormánypárti Menczer Erzsébetet győzte le. Nem indult Kőbányán a fideszes György István sem, akit 2018-ban még az akkor MSZP-s Burány Sándor előzött meg, s ezen a helyen most a DK-s Arató Gergely szerzett mandátumot.

A Hegyvidéken Hajnal Miklós győzelme azért is említésre méltó, mert most vasárnap itt indult Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke is, aki pártja legjobb egyéni eredményét magáénak tudva 2 649 szavazattal 5,51 százalékos eredménnyel végzett. Ami azonban kormánypárti oldalról általában véve nem általános, de Fürjes Balázs végül is Facebook-oldalán „Oda Buda” felkiáltással gratulált a győztesnek, azzal együtt, hogy a választás előtt minden fogadkozás ellenére elmaradt köztük (is) a vita.

A 18 budapesti egyéni országgyűlési választókerülete közül 2022. április 3-án a jelenlegi állás szerint két helyen, a XVI. és a XVII. kerületben győzött csak fideszes: a négy éve is nyertes Szatmáry Kristóf és Dunai Mónika. Megjegyzendő, most a kormánypárti politikus és a második helyezett ellenzéki Vajda Zoltán között nagyon szoros lett a verseny: előbbi 23 684 szavazattal, 45,06 százalékkal előzte meg Vajdát, aki csupán 38 vokssal szorult a második helyre. Dunai Mónika valamivel nagyobb, 761 szavazatnyi különbséggel nyert.

Ugyanakkor Budapesten van még tovább néhány, április 3-án szorosan végződött verseny, s ezeken egy esetleges újraszámlálás akár más eredményt is hozhat. Ilyen a XVIII. kerületben, ahol az első helyen végzett MSZP-társelnök Kunhalmi Ágnes 449 szavazattal nyert a Fidesz-KDNP-s Lévai István Zoltán előtt. A XV. kerületben a DK-s Barkóczi Balázs előnye kereken ezer szavazat a második Pintér Gábor kormánypárti jelölt előtt, míg más kerületekben már ennél nagyobb a különbség, ami valószínűleg már nem változik a későbbiekben sem.