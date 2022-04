Tárt karokkal várja Svédországot és Finnországot a NATO

Korábban Oroszország mindkét államot katonai lépésekkel fenyegette meg, ha esetleg csatlakozni kívánnának az észak-atlanti szövetséghez.

Amennyiben Svédország és Finnország a csatlakozás mellett döntene, a NATO szívesen látná őket – jelentette ki Jens Stoltenberg, az észak-atlanti szövetség főtitkára.

Jens Stoltenberg jelezte – írja a Reuters –, hogy minden ilyen lépés a két ország elhatározásán múlik. Az ukrán megszállást követően a Kreml katonai fellépéssel fenyegette meg mind a két országot, amennyiben ilyen lépést terveznének.

Ugyanakkor Jens Stoltenberg azt mondta,

A két ország vezetője korábban azt mondta, egyelőre azért nem tervezik a csatlakozást, mert az drámaian rontaná a biztonsági helyzetet a régióban - ugyanakkor mindkét államban egyre nagyobb támogatottságot élvezne a NATO-tagság.

A Kreml mindenesetre egy látványos fenyegetésben is üzent Svédországnak. Mint lapunk is megírta, még március elején orosz gépek sértették meg az ország légterét. Stockholmi közlések szerint a betolakodók a repülőjük fedélzetén lévő atombombáikat mutogatták, majd amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan távoztak is.