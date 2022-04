Ördögi orosz terv született a „náci" Ukrajna felszámolására

Példás ítéletek, átvilágítás, átnevelés, felosztás – csak néhány eleme annak a tervnek, amely az orosz invázió fő célkitűzésének megvalósításáról szól.

Az Ukrajna ellen indított „különleges művelet” egyik fő céljaként Vlagyimir Putyin elnök az Oroszországot úgymond létében fenyegető szomszéd „nácitlanítását” nevezte meg.

Tyimofej Szergejcev Kreml-közeli elemző a napokban a RIA Novosztyi állami hírügynökség által kiadott esszéjében fejtette ki erre vonatkozó lidérces elképzeléseit.

- szögezi le, tényként kezelve, hogy Ukrajna éppen ilyen helyzetben van.

A fegyvert fogó nácikat a lehető legnagyobb mértékben el kell pusztítani a hadszintéren – írja. Szerinte ebben nem szabad különbséget tenni az ukrán hadsereg és az úgynevezett nemzetbiztonsági erők illetve a területvédelmi milíciák kötelékében harcolók között. „Mindegyikük egyformán (…) bűnös az orosz nép elleni népirtásban, a háborús jogok és szokásjog be nem tartásában” – állítja. A háborús bűnösöket és az aktív nácikat példásan meg kell büntetni. Teljes átvilágítást kell végezni. Meg kell szüntetni és be kell tiltani minden szervezetet, amely a nácizmus gyakorlatához kötődik. A felső vezetőkön kívül azonban az ukránok jelentős része is bűnös, mert passzív nácik, a nácizmus kollaboránsai.

„A lakosság e tömegének további nácitlanítása átneveléssel valósulhat meg, amelyet a náci attitűdök ideológiai elnyomásával és kemény cenzúrával lehet elérni: nemcsak a politikai szférában, hanem szükségszerűen a kultúra és az oktatás területén is.” Hiszen – érvelése szerint – a kultúrán és az oktatáson keresztül hajtották végre a lakosság mély, tömeges nácivá nevelését, amit egyebek közt „a belső erőszak és terror, valamint a Donyec-medence nácizmus ellen lázadó ukrán népével szemben vívott nyolcéves háború erősített meg.”

Az elemző azt is állítja, hogy

Ezért nemcsak Ukrajna NATO-, de európai uniós tagsága, sőt semleges státusza sem megengedhető. Az ukránság egy mesterséges oroszellenes konstrukció, amelynek nincs saját civilizációs tartalma, egy idegen civilizáció alárendelt eleme – sulykolja a Putyin háborút indokló beszédéből jól ismert teóriát.

A nácizmus alól felszabadított terület az Ukrajna elnevezést sem őrizheti meg, új népköztársaságokat kell létrehozni, amelyek az újjáépítés, a megújulás és a fejlődés folyamatában csak Oroszországra támaszkodhatnak, kizárva egy nyugati "Marshall-terv" lehetőségét. A nácitlanítást a köztársaságok szabályozási keretének orosz ellenőrzés alatt történő elfogadásával kell folytatni. „E tekintetben Oroszországnak a nürnbergi folyamat letéteményeseként kell fellépnie” - mondja Szergejcev.

Az integrálódást elfogadó területek mellett az elemző szerint „egy Oroszországgal szemben ellenséges, de erőszakkal semlegesített és demilitarizált Ukrajna marad majd, s e maradék Ukrajna semlegességének garanciája a katonai művelet azonnali folytatásával való fenyegetés kell legyen”.

Ehhez „Oroszországnak is fel kell végre adnia Európa-párti és Nyugat-barát illúzióit”, s a történelmi Európa Nyugat által feladott értékeinek utolsó védvonalaként kell megvalósítsa magát – vonja le végső következtetését az elemző.

Szergejcev nem magányos harcos. Dmitrij Medvegyev volt államfő, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kedden Telegram-bejegyzésében erősítette meg Moszkva harci cselekményeken túlmutató célkitűzéseit. Az orosz médiában számolatlanul hangzik el a „különleges műveletnek” a nácizmus ukrajnai újjáéledésével való igazolása, a Rosszija 24 tévén például a műsorok közé illesztett visszatérő reklámblokkban. A világháborús reflexek, az ellenség fasisztának bélyegzése azonban Ukrajnában is felbuzog. A nagy honvédő háború indulóját az orosz megszállók ellen átszövegezve játszák, s a felszabadított Kijev megyei településeken a túlélők "németekként" emlegetik a rémtetteket elkövető orosz katonákat.