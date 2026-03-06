A Magyar Péter vezette szervezet egy gyűjtőpárt lett.
Visszatérés a pártállami időszak logikájához, amikor az oktatás az állami ideológia eszköze volt.
Unalmas és terméketlen diskurzus, érdemes-e még bal- és jobboldalról beszélni. Ezek a pólusok világértelmezésünkben, társadalmi céljainkban nem tűntek el. Más kérdés, hogy a történelem produkál olyan helyzeteket, amikor hatékony, progresszív politikai cselekvésre a centrumban van lehetőség.
Egyetlen óra böngészés kell ahhoz, hogy az algortimus a standard politikai tartalomról átváltson az életmódartalmakba bugyolált ideológiai agymosásra.
Dmitrij Csisztilint – aki tevékenyen részt vett a közép- és kelet-európai országok választásainak befolyásolásában – Moldovában fogták el, és adták át az ukrán hatóságoknak.
A putyini birodalomépítés jól ismert eszköze más országok lakosainak bekebelezése.
Ágh Attila szerint a Tisza Párt alkalmas arra, hogy kihasználja a Fidesz mélyrepüléséből adódó történelmi lehetőséget. Róna Dániel hangsúlyozta: hosszú távon nem lehet megúszni, hogy a formáció ideológiailag meghatározza magát.
Lehet, hogy az Orbán-rendszer formálisan még nem diktatúra, de ambíciójában biztosan az.
Azok, akik még nem mentek el sokkal jobb pénzért Ausztriába vagy Németországba dolgozni, másodállásban, de mindenképpen a rendszeren kívül vállalnak gondozási munkát, akár havi több száz ezer forintért.
Egy éve a kormánysajtó lelkendezve számolt be arról, hogy a legnagyobb magyar egyik utódja idehaza kutathat. Gyaníthatóan a tapasztalatokról már „elfelejtenek” beszámolni.
Ma is szeretjük, ha az igazságot, a helyes utat mások hirdetik és mutatják meg nekünk. De vége a véleménymondók, a kulturális elit feltétlen tiszteletének. A társadalom egyre inkább elvárja, hogy a politika az emberek többségének értékrendjét, világképét igazolja vissza. Ami a populizmus számára könnyen teljesíthető elvárás, hiszen piaci módon léphet fel: megkapod tőlem, hogy neked van igazad, cserébe úgy uralkodok rajtad, ahogy akarok. A Petőfi köpönyege mögé bújni sem rest Orbán Viktor „mi a béke pártján vagyunk” szlogenje például ügyes politikai termék. Nem lehet hosszú, bonyolult gondolatmenet nélkül elmagyarázni, miért értelmetlen önmagában. A miniszterelnök számára persze van értelme, ennek a zseniálisan álnok „társadalmi-tudat-módosító” jelszónak köszönheti, hogy emberek milliós nagyságrendben hiszik, „ő majd megvéd minket”. A biztonság ígérete nélkül pedig nem lehet a tömegeket megnyerni.
A Kreml gépezetében összeállt annak az új ideológiai kurzusnak a tananyaga, amely az Ukrajna elleni orosz invázió közepette minden orosz egyetemista fejébe plántálja majd szakirányától függetlenül, mit jelentsen számára Oroszország, és milyen kihívásokkal szembesül az orosz állam, amelyek miatt „önvédelmi háborút” kell vívnia.
A főbb célkitűzéseket a Znanyije Társaság "Oroszország DNS-e" című, szerdán kezdődött szocsi konferenciáján vázolják fel, számos, egzotikus nézeteket valló előadóval.
A belarusz elnök szörnyülködött azon, hogy „mi zajlik az egykor általa példaként tekintett Németországban”.
Példás ítéletek, átvilágítás, átnevelés, felosztás – csak néhány eleme annak a tervnek, amely az orosz invázió fő célkitűzésének megvalósításáról szól.
Az állampárt egyik fő ideológusa úgy ítéli meg, sok mindent nem kérdeznek meg Karácsony Gergelytől a "baloldali" újságírók.
Ha a hivatalnok elveszíti tájékozódását és ideológiailag megzavarodik, egy jó adag marxizmusban kell részesíteni, és akkor minden a helyére kerül.