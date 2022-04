Egyre kisebb az esélye, hogy a Roszatom bővíti Paksot - véli az Orbán-kormány korábbi, bővítésért felelős államtitkára

A szakértő úgy véli, ugyan még létrejöhetnek az új blokkok az eredeti tervek szerint, ám nem tudni, milyen szankciókat hozhat az Európai Unió.

Most látszik igazán, hogy mekkora problémát jelent Magyarország függése az orosz földgáztól – jelentette ki a korábbi, paksi bővítésért felelős államtitkár.

Aszódi Attila a Klubrádió Esti gyors című műsorában azt mondta, az Európai Unió által bevezetett szankciók miatt Európa, de különösen Magyarország energiastratégiája sürgős átalakításra szorul. A megújuló energiaforrások ingadozását földgázzal tervezték kiegyensúlyozni. Uniós szinten 40, magyar viszonylatban 85 százalékban Oroszország gondoskodik a földgázellátásról. Az orosz-ukrán háború következtében azonban nem tekinthetünk megbízható partnerként Oroszországra.

Éppen emiatt is különösen fontos, hogy a paksi erőmű I-es blokkja a 2030-as évekig biztonságosan működhet. A szakember úgy látja, a háború miatt most még nagyobb szükség van a blokkok megépítésére. Ám Oroszország borzasztóan felelőtlenül cselekedett, nemcsak amikor megtámadta Ukrajnát, de akkor is amikor nukleáris erőművekre nyitott tüzet.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy ebben a pillanatban még semmi nem tiltja, hogy az eredeti tervek szerint valósuljon meg a Paks 2 projekt, ugyanakkor az Európai Parlament újabb állásfoglalása értelmében a tagországok, így Magyarország nem működnek együtt atomenergetikai projektekben. Ez azért nem kizáró tényező, mert az állásfoglalás kijelenti, hogy csak ott kell őrizkedni a Roszatommal való együttműködéstől, ahol ez elkerülhető. Jelenleg azonban a paksi bővítés csak orosz technológiával valósítható meg.

Ugyanakkor azt nem tudni, mennyit fog szigorítani az Európai Unió az orosz invázió miatt. Ám ha sikerül is az I-es blokk élettartamát meghosszabbítani, atomerőművi kapacitásnövelésre akkor is szükség lesz.

- fogalmazott Aszódi Attila.