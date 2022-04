Újabb Oroszország elleni szankciókról, Ukrajnának nyújtandó támogatásról egyeztetett Scholz és Zelenszkij

Egy német kormányzati forrás pedig arról számolt be, hogy Ukrajna ajánlatot kapott egy német fegyvergyártó cégtől, aminek értelmében jelentős mennyiségben látnák el önjáró lövegekkel.

Telefonon beszélt egymással Olaf Scholz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – tudatta az utóbbi egy Twitter-bejegyzésben.

Zelenszkij beszámolója szerint a felek a beszélgetés során hangsúlyozták annak fontosságát, hogy az összes háborús bűnöst azonosítani kell, és meg kell büntetni. Egyeztettek továbbá Oroszország elleni szankciókról, illetve Ukrajnának nyújtandó védelmi és pénzügyi támogatásról is.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.