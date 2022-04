Orbán Viktor fia szerint is tarthatatlan az állami média elfogultsága

De Orbán Gáspár mellett a Kossuth Rádió antiszemita hangvételű bejegyzéseket megosztó programigazgatója is beszállt a vitába.

Orbán Gáspár is nyomott egy emojit Bencsik Gábor bejegyzésre, amely szerint elfogult az úgynevezett közmédia – vette észre a Válasz Online újságírója. A kormányfő fiától nem egyszerűen like-ot, hanem szívet kapott tőle a jobboldali újságíró posztja.

Mindez pedig azt jelenti, hogy ő is egyetért az állami médiával kapcsolatos megnyilvánulásokkal.

Mint a Media1 észrevette, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója is hozzászólt a poszthoz. Siklósi Beatrix - aki korábban antiszemita posztok és rasszista viccek megosztásával vált hírhedté - azt a kérdést tette fel, hogy Bencsik Gábortól vajon miért nem lehetett hasonló megnyilvánulásokat olvasni 2018-ban, amikor ellenzéki képviselők egy csoportja megjelent az épületben. „Akkor, amikor jómagam is több órán keresztül az épületbe bezárva próbáltuk a kevésbé harcedzett rémült ifjú kollégákat nyugtatni az ellenzéki agresszióval szemben. Mekkora levegővételre volt szüksége akkor ahhoz, hogy tarthatatlannak nevezze ezt a megfélemlítő ámokfutást? Hmmm…Lehet, nem volt olyan horderejű jogtiprás, amellyel szemben ugyanilyen vehemenciával kellett volna tiltakoznia? Hiszen »csak« kollégákat ért példátlan politikai és fizikai támadás. Pedig Bencsik Gábor volt MÚOSZ főtitkár is. Igaz, 1989-1997 között” - fogalmazott.