Boris Johnson bocsánatot kért a karanténbuli miatt, de korántsem biztos, hogy ennyivel megússza

Először állt a parlament elé a brit kormányfő azóta, hogy a rendőrségtől pénzbüntetést kapott a járványügyi szabályok megsértése miatt.

Hétfő délután az ellenzéki pártok közös akciójának eredményeként Sir Lindsay Hoyle házelnök még Johnson alsóházi felszólalása előtt jóváhagyta, hogy a képviselők csütörtökön szavazhatnak egy hivatalos parlamenti vizsgálat elindításáról, melynek tárgya az lenne, vajon a kormányfő félrevezette- e őket a törvénysértő partikkal kapcsolatos ismereteiről. A Johnson aláírásával ellátott miniszteri etikai kódex szerint pozíciója feladásának kötelezettségével járna, ha a mentelmi bizottság arra jutna, füllentett a Tisztelt Házban. 80 fős parlamenti többségével az addigra Indiába utazott tory vezető alighanem túl fogja élni a csütörtöki voksot.

Boris Johnson mindössze hétperces beszédében sűrű bocsánatkérésre vette rá magát képviselőtársai előtt, ezúttal a Metropolitan Police-tól kapott 50 fontos pénzbüntetése miatt, amiért 2020. június 19-én részt vett a Downing Street 10.-ben rögtönzött születésnapi felköszöntésén. Johnson érzékeltette, hogy teljes mértékben elfogadja a rendőrség értékítéletét és feleségéhez, Carrie-hez hasonlóan nyomban ki is fizette a bírságot. A tory vezető, aki kereken 1000, - példátlanul viharos, - napja áll az ország élén, további legalább öt járványügyi szabálysértési vizsgálat tárgya. A legkínosabbnak egy 2020. novemberi eset tűnik, amikor a miniszterelnöki hivatal sajtóosztálya a távozó kommunikációs igazgatónak, Lee Cain-nek rendezett búcsúbulit. Johnson kormányzati piros aktatáskájával "esett be" a partira, pár szóban méltatta Cain érdemeit, majd személyesen töltött munkatársainak az asztalra készített szeszes italokból, maga is fogyasztva belőlük. Súlyosbíthatja a helyzetet, ha inkrimináló fényképek is nyilvánosságra kerülnek.

Hibáját elismerve és a lakosságtól is őszintén elnézést kérve Boris Johnson az alsóházban arról igyekezett meggyőzni a honatyákat, hogy tovább kell lépni és hagyni őt az igazán életbevágó ügyekre koncentrálni: az ukrajnai háborúra, az energetikai problémákra, a nagy-britanniai megélhetési válságra. Kitért a Joe Bidennel és más nemzetközi vezetőkkel folytatott ismételt megbeszéléseire az orosz invázió visszaverése és minden későbbi támadás megelőzése érdekében, elismeréssel adózva Zelenszkij elnök bátorsága előtt.

Válaszában Sir Keir Starmer "viccnek" nevezte a kormányfő felszólalását, őt magát pedig "változásra képtelennek" és "tisztességtelennek". Ez utóbbi minősítést a házelnök utasítására vissza kellett vonnia, ám az ellenzék vezére hozzátette, hogy ha "tekintettel lenne a szabályokat betartó, áldozatokat hozó lakosságra, lemondana".

Mindeközben a The Times napilap megrendelésére készült friss felmérés szerint a megkérdezettek 72 százalékának negatív a véleménye Boris Johnsonról. Míg megválasztásakor csak a munkáspárti szimpatizánsok tartották hazugnak, ma ez a vélemény széles körben érvényesül.