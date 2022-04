Pénzbírsággal sújtották a karanténbulizó Boris Johnsont, feleségét és pénzügyminiszterét

Eddig ötven embert bírságolt meg a londoni rendőrség az illegális kormányzati bulikon való részvétel miatt.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt lezárások, az arról szóló törvény megszegése miatt pénzbírsággal sújtotta a rendőrség Boris Johnson brit miniszterelnököt és feleségét, Carrie Johnsont, valamint Rishi Sunak pénzügyminisztert – írja a BBC. Kormányzati tisztviselők megerősítették, hogy az érintettek megkapták a bírságról szóló értesítést a londoni rendőrségtől (Metropolitan Police (Met)).

A politikusok szóvivői szerint nem közölték velük, hogy melyik eseményhez kapcsolódnak a bírságok. A jelentések szerint azonban ők hárman ugyanazon az összejövetelen a miniszterelnök születésnapján 2020 júniusában.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a Met március végén jelentette be, hogy első menetben húsz olyan politikai szereplőre vet ki pénzbüntetést, akik a 2020. május 20-a és 2021. április 16-a között rendezett bulikon való részvételükkel megsértették a (maguk által elrendelt) Covid-korlátozásokat. A Met közölte, további 30 személyt büntettek meg, akik részt vette a Downing Street-i bulikon, és még továbbiak is várhatók.

A BBC megjegyzi, Boris Johnson az Egyesült Királyság első hivatalban lévő miniszterelnöke, akit törvénysértésért szankcionáltak. Sir Keir Starmer az ellenzéki Munkáspárt vezetője és Nicola Sturgeon skót kormányfő lemondásra szólította fel a brit miniszterelnököt és pénzügyminiszterét. A többi párt is elítélte Boris Johnsont, akit „sajátjai”, azaz a toryk közül többen is nyilvános bocsánatkérésre szólítottak fel.