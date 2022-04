Így állnak az ukrán háború frontvonalai

Vélhetően nem szabadulnak fel jelentős erők azt követően, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette, nem ostromolják meg az Azovsztalt - olvasható az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai kutatóintézet friss elemzésében.

Mindezt azzal indokolják, hogy a csatában részt vevő orosz erők már kellően elfáradtak. Ugyanakkor megpróbálják kiéheztetni a terület megmaradt védőit.

Az orosz erők folytatták hadműveleteiket Kelet-Ukrajnában, ám csekély előrelépést értek el. Valószínűleg hamisak azon orosz állítások, melyek szerint teljes egészében elfoglalták Rubizsnye városát. A megszállók tovább folytatták az Izjum környékén található ukrán erők elleni támadásokat, de az elmúlt 24 órában nem sikerült területi előnyöket szerezniük. Valószínűleg megpróbálják feltérképezni az ukrán állásokat a nagyobb támadások előtt, ugyanakkor nagyobb áttörés nem várható.

Emellett jelentős támadásokat hajtanak végre a honvédők ellen Herszontól nyugatra, de itt sem sikerült újabb területeket ellenőrzésük alá vonni. Szumi régióban, valamint Északkelet-Ukrajnában nem történt jelentős változás.